漢來美食前11月營收創高 明年首季營收估再寫高峰

（中央社記者江明晏台北10日電）漢來美食今天公告11月營收新台幣5.4億元，月增4.83%、年增10.77%，創同期新高，為本年度次高；累計前11月營收56.73億元，年增5.91%，也創歷史同期新高，明年受惠農曆春節假期長達9天，除夕圍爐與春節聚餐需求強，預估首季營收將再創高峰。

漢來看好餐飲市場即將進入年度尾牙、農曆春節的預訂旺季，漢來美食旗下19個品牌共53家餐廳持續加速動作，全力刷新年度目標。

廣告 廣告

展望12月，漢來美食表示，旗下自助餐品牌「島語」，將在12月底於桃園台茂購物中心內開業，這也是該品牌的第3家分店，雖已屆年底，但仍可為集團今年營收添加小小薪火。同時全台5家的漢來海港自助餐，也因年末聚餐需求增加，訂位量持續居於滿水位。

針對2026年第1季，漢來美食表示，因為農曆春節落在2月中旬且假期長達9天，除夕圍爐與春節聚餐需求強，高雄漢來大飯店與漢來巨蛋會館兩館宴會廳目前圍爐宴均已接近滿席；加上娘家宴和春酒宴席，整體接訂量也已逾8成，而台北南港漢來大飯店宴會廳春節期間預約超過95%，預計在今年底以前，北、高兩地3館宴席桌數將全數售罄，預估集團明年第1季營收將再創高峰。（編輯：楊凱翔）1141210