漢來飯店北中南三館迎新春 住房專案加碼年味活動、情人節專案同步推出

記者李鴻典／台北報導

漢來飯店事業群積極搶攻農曆新年商機，集結旗下三大據點，台北漢來、漢來日月行館與高雄漢來，推出相關住房優惠與年味十足精彩活動。農曆大年初一的上午，三館將同時於大門前方安排舞龍舞獅，以鑼鼓喧天的祈福熱鬧氛圍與所有旅客共同迎接新年。

台北漢來喜迎馬躍新春豐年，大年初一大廳舞獅團迎春納吉，財神爺送福糖向旅人拜年賀歲。（圖／飯店旅宿業者提供）

開幕屆滿一年、鎖定高端市場的漢來日月行館，今年農曆年館方傳揚與結合在地文化，推出魚池書法家鄭連鈺的新春墨寶寫春活動，以及初一至初三(2/17-19)於茶屋，辦理茶席體驗，為旅客奉上在地魚池鄉的茶香之美。

漢來日月行館-豪華套房。（圖／飯店旅宿業者提供）

同時，因應今年的西洋情人節就在年假開始的周未，館方也將於二月一日推出「一泊傾心、情人節住房專案」，凡預訂任一房型的一泊二食方案，每房加價NT$520，即可享有情人節限定浪漫禮遇，毛巾天鵝的客房浪漫佈置、夜精選紅酒一瓶與情人節限定手工巧克力禮盒等*

漢來日月行館-情人節住房專案，入住任一房型的一泊二食專案加價520元享禮包組合。（圖／飯店旅宿業者提供）

台北漢來春節除夕至大年初五(2/16-2/21)住房贈「一元復始馬幣賀卡」以及帶來開運及療癒樂趣的吉祥好運馬年擺件。大年初一(2/17)舞獅團鑼鼓喧天迎春納吉，人見人愛的財神爺送福糖向旅人拜年；除夕至大年初四(2/16-2/20)每日下午特定時段備有「駿彩迎春・魔術氣球」春節表演與旅客同樂。

2月適逢西洋情人節，館方於 2月2日至3月14日攜手瑞士頂級保養品牌VALMONT，限量30間房，推出「VALMONT 雙人奢寵．舒活住房專案」，雙人入住行政豪華套房NT$18,888起，結合超過萬元的頂級SPA癒程及入住禮，尊享貴賓軒行政酒廊禮遇、晨光中品嚐島語雙人自助早餐。

台北漢來大飯店每房加贈Valmont品牌化妝包乙個、肌密更新面膜(15ml)乙份、3D智慧凝水精華(15ml)乙份(價值NT$8,000)。（圖／飯店旅宿業者提供）

高雄漢來大飯店「冬日熊好玩-港灣遊樂假期」住房專案，入住期間2月1日至3月3日，平日每晚6,353元起，隨住房專案搭配贈送館方今年首推年節限定版「漢來熊」小提燈，外型設計主打最受旅客喜愛的漢來熊，模樣討喜可愛，才公開就湧入大量詢問熱度，而設置於一樓大廳的「漢來熊主題娃娃機」，也同步於二月搶鮮推出，邀大小朋友熱鬧互動。

高雄漢來大飯店-漢來熊提燈。（圖／飯店旅宿業者提供）

同時為情人們準備了專屬假期「戀戀甜蜜夜住房專案」，入住期間為2月1日至2月28日，平日專案價每晚7,508元起，套裝行程加贈LUSH泡澡球禮盒，限量升等港景房，前7組預下訂就贈限量粉紅氣泡香檳。

高雄漢來大飯店-情人節住房專案搭贈LUSH泡澡球組。（圖／飯店旅宿業者提供）

迎接農曆新年，雲朗觀光旗下飯店以多元主題與豐富活動打造充滿儀式感的春節假期，結合傳統年俗、文化展演、市集體驗與節慶美食，邀請旅客在旅途中感受濃厚年味。君品酒店以體驗式春節為亮點，於年節期間策劃多項傳統習俗體驗，帶領旅客重溫中式過年的文化底蘊。雲品溫泉酒店以馬戲團主題結合中西文化，房客入住期間可免費參加「馬戲旅人市集」及多項應景活動，邀請旅客沉浸在繽紛熱鬧的新春嘉年華。

君品酒店於除夕至初五邀請財神爺現身館內，於餐期間走訪餐廳向賓客拜年，傳遞新春祝福。（圖／飯店旅宿業者提供）

雲品溫泉酒店大年初一以舞獅喜迎春為傳遞新春祝福。（圖／飯店旅宿業者提供）

台東寶桑町屋邀旅人用影像記錄屬於自己的年味回憶，2月1日至2月22日，入住寶桑町屋的旅客，凡拍下寶桑町屋新春期間的迷人景色，並將照片上傳至Google地圖照片區，經櫃檯人員確認後，即可獲贈一張由寶桑町屋精心製作的年節氛圍明信片，透過一張照片、一份心意，讓旅途中的溫暖片刻被更多人看見，也將新年的祝福一同傳遞出去。

寶桑町屋邀旅人拍下入住期間的新春年味，上傳分享至Google地圖照片區，即可獲得寶桑特製的年節氛圍明信片。（圖／飯店旅宿業者提供）

茹曦酒店Sunny Buffet於春節期間推出限定菜色升級饗宴。大年初二回娘家午、晚餐特別加碼松葉蟹腳、胭脂蝦、醉雞雞腿與脆皮燒肉，每位2,280元＋10%。小年夜、初一、初三至初六則維持常態供餐，每位1,380元＋10%，讓喜愛吃到飽的饕客於春節假期也能盡情享用佳餚。米崙丼飯屋、北町丼飯屋於2月1日至2月22日推出過年限定「烤年糕善哉」，每碗售價35元，以日本新年飲食文化為靈感，將紅豆象徵迎福納吉的美好寓意融入餐點中，暖熱的紅豆湯搭配烤至外酥內軟的日式烤年糕，口感層次豐富，在寒冬中帶來溫暖，也為農曆新年增添一份甜蜜。

米崙、北町丼飯屋推出春節限定烤年糕善哉，暖心甜湯為新年添好運及甜意。（圖／飯店旅宿業者提供）

台北萬豪酒店推出一系列新春住房專案，鎖定家庭、親子與會員三大核心客群。專案包含由套房與客房組合而成、適合大家庭出遊的30坪「外連通」房型，以及充滿親子童趣的「城市野遊趣」主題房，另針對萬豪旅享家會員推出最高回饋25,000點積分住房專案，為不同旅客需求量身打造多元豐富的的新春假期體驗。

台北萬豪-城市野遊趣住房專案。（圖／飯店旅宿業者提供）

針對二代同堂或大家庭出遊需求，台北萬豪酒店推出「萬式過年 闔家同行」住房專案，主打由豪華套房與經典客房串聯的「外連通房」設計，總共30坪能讓一家大小盡享寬敞空間，和家人歡聚同時亦保有個人隱私。專案包含四客Garden Kitchen豐盛自助早餐，若連續入住兩晚，再加贈美麗華摩天輪門票四張，讓闔家大小能輕鬆暢遊周邊景點，創造難忘的家庭時光。專案每晚售價18,000元+15.5%。適合四位入住，或可以額外加床加價至多六位入住。即日起至2月26日開放預訂，入住日期為2月6日至3月1日。限來電預約。

台北萬豪Garden Kitchen豐盛自助早餐。（圖／飯店旅宿業者提供）

若家中有6歲以下小朋友，則不可錯過「城市野遊趣」住房專案。專案將居家式客房打造成室內露營冒險主題房，房內備有可愛的森林主題帳篷、專屬童書、動物玩偶與各式兒童遊戲，讓孩子們在安全舒適的環境中盡情探索放電。專案包含兩大兩小的Garden Kitchen豐盛自助早餐，加贈台北捷運無限搭乘一日票2張、動物園官方紀念鑰匙圈與中城廣場人氣名店「山海豆花」招牌豆花 2份，為旅程增添更多童趣與驚喜。即日起至9月30日開放預訂及開放入住。專案採浮動房價，實際訂房價格依官網顯示為準。

台北萬豪戶外高空泳池。（圖／飯店旅宿業者提供）

臺北嘉佩樂酒店（Capella Taipei）首度迎接金馬年新春與西洋情人節。酒店以極致雅奢為題，集結旗下「榕居」中餐廳、「焰28」現代直火餐廳與「Atelier Plume」點心坊，為都會品味人士獻上三種截然不同的節慶篇章。從精緻個人套餐、溫馨共享盛宴到甜點贈禮，呈現多元而各具風格的餐飲體驗。

「榕居」中餐廳除夕饗宴套餐。（圖／飯店旅宿業者提供）

在2026農曆春節之際，「榕居」中餐廳以單人套餐形式的首次推出「春節饗宴」與限定席次的「除夕饗宴」。「焰 28」現代直火餐廳聚焦於主廚對直火溫度與時間的精準掌控，以炭火與柴燒氣息為核心，重新梳理熟悉的風土滋味，使料理成為串聯節慶情感的媒介。在情人節期間，主廚以細膩的個人套餐形式，為戀人獻上專屬禮讚。

「焰 28」情人節個人套餐。（圖／飯店旅宿業者提供）

「Atelier Plume」點心坊將東方吉祥符碼，轉譯為內斂精緻的甜點語彙，獻上兩款新春禮盒與多款節慶蛋糕。新春禮盒嚴選臺灣風土珍饈，集結頂級野烏金、象徵大吉大利的金桔餅乾與琥珀焦糖胡桃，佐以嘉佩樂濾掛咖啡與烏龍茶葉，盡顯送禮心意。禮盒配置更加入焙茶風味氣泡茶，以輕盈氣泡為年節餐桌注入清新節奏。亦有搭配「嘉佩樂香檳」的精選組合，細緻泡沫與優雅酒香，為新年祝賀增添儀式感與從容氣度。

臺北嘉佩樂酒店新春禮盒(含嘉佩樂香檳)。（圖／飯店旅宿業者提供）

同場加映！達美航空連續第五年獲全球航空數據公司 Cirium（睿思譽）評選為北美準點率最高的航空公司。根據 Cirium統計，達美航空在 2025 年的表現領先所有北美航空公司：在全年共 180 萬個航班中，高達 80.9% 於表定時間 15 分鐘內抵達。在航班量超過對手四倍以上的情況下，準點率仍領先最接近的競爭者 1.7 個百分點。達美航空亦是 Cirium「全球前十大準點率航空公司」榜單中唯一上榜的美籍航空公司。

從地勤、機務到空服與飛航團隊，達美航空員工每日將安全、準點與服務品質放在首位。（圖／達美航空提供）

達美航空每天直飛台北西雅圖，為乘客提供便捷的跨國界旅行，輕鬆前往並銜接美國各大城市。目前，達美航空台北西雅圖航線以 A350-900 客機執飛，機上共設有 306 個座位，包括 32 個套房式「達美至臻商務艙」座位、48 個「達美尊尚客艙」座位、36 個「達美優悅經濟艙」座位，以及 190 個經濟艙座位。全新照明系統可依不同時段與使用需求調整，營造更舒適的機艙環境。達美自台北出發至西雅圖為當天早上出發及抵達，為商務客和休閒旅客增加便捷性。從西雅圖轉機，遊客可以自由探索亞特蘭大、紐約、波士頓、華盛頓、芝加哥、拉斯維加斯等逾50個北美城市。方便安排多元化旅遊暨商務行程。

