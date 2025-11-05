漢光演習教召赴國小校園紮營！ 3男闖校長室偷走糖果餅乾遭起訴

許姓、邱姓、江姓男子今年7月11日參加漢光演習補實缺員動員教召，被任務分配到新北市林口區嘉寶國小紮營，竟趁晚上闖入校長室偷糖吃被起訴加重竊盜。圖為教召示意圖。（圖／報系資料照）

許姓、邱姓、江姓男子今年7月11日參加漢光演習補實缺員動員教召，被任務分配到新北市林口區嘉寶國小紮營，竟趁晚上闖入校長室翻箱倒櫃，見室內感應器啟動後3人欲逃離現場，還偷走桌上果盤的糖果餅乾，被新北地檢署依加重竊盜罪起訴。

檢方調查，許姓3人今年7月5日起至18日止參加漢光演習補實缺員動員教召，隸屬陸軍機械化步兵269旅。11日演習時，3人的部隊因任務在晚間5時許進駐嘉寶國小4樓視聽教室，許、江兩人卻在晚間6時許跑到3樓校長室「探險」，發現校長室窗戶沒上鎖，就手賤伸手打開校長室大門。

約莫1小時後，許、江兩人帶著邱一起跑回校長室，3人悄悄闖入校長室翻箱倒櫃，看到室內的感應監視器因此啟動後跑走，邱和江卻在離開前順走校長室桌上糖果盤的糖果餅乾，全程被透過手機APP監看監視器的校長目睹並通報軍方。

檢方認為，許等3人所為犯加重竊盜、侵入住宅罪，以想像競合犯從重論以加重竊盜罪起訴。

