漢初最狂皇子劉長「當街擊斃大臣」免死：最終慘死囚車活活餓死

大陸中心／唐家興報導

漢朝最狂皇子劉長！當街殺人、私造龍印，最終慘死囚車。（影視示意圖／翻攝自百度百科）

「淮南王劉長」絕對是漢朝歷史上最失控的奇葩皇子。身為漢高祖劉邦的私生子，劉長天生「力能扛鼎」，更因生母趙美人在獄中含冤而死的陰影，性格變得極度火爆乖張。他仗著漢文帝的縱容，不僅在京城公然格殺朝廷重臣，甚至在封地自立法律、私造龍印。這位堪稱「漢朝力王」的皇子，最終在流放途中絕食而亡，戲劇性的一生令人咋舌。

【漢朝版力王出世！進京竟跟皇帝玩摔跤】

史書記載，劉長體魄驚人，擁有「力能扛鼎」的神力，在古代這就是英雄的標配。但他不僅力氣大，脾氣更是火爆。據傳他進京朝見漢文帝時，完全無視宮廷禮法，甚至在公眾場合跟皇帝玩「摔跤」、動手動腳。漢文帝感念其母慘死、對這個弟弟充滿虧欠，對其百般容忍，甚至破例讓他同坐龍車，這在當時簡直是不可思議的特權。

劉長體魄驚人，擁有「力能扛鼎」的神力。（圖／AI生成）

【最強復仇！當街擊斃大臣竟讓皇帝落淚安慰】

劉長一生最大的遺恨就是生母之死，他認定呂后寵臣審食其當初「見死不救」是主因。某次入朝，劉長竟直接衝進審食其府邸，掏出預藏鐵椎，在眾目睽睽之下將這位朝廷重臣一椎擊斃。血腥復仇後，他跑到漢文帝面前痛哭訴冤，漢文帝竟感同身受不但沒治罪，還溫言安慰，這讓劉長氣焰從此囂張到目中無人。

【封地當土皇帝！自訂法律還收留重刑犯】

在封地「淮南國」，劉長簡直是自立為王。他完全不鳥中央政府的漢律，私下編寫一套「淮南法」；更僭越禮制，將自己的車旗規格拉到皇帝等級，甚至自製皇帝專用的印章。更誇張的是，他把封地變成了通緝犯的避風港，專門收留重刑犯。種種行徑在朝廷眼中，簡直是明擺著要造反的危險訊號。

【絕食之謎！一代皇子竟在囚車中活活餓死】

最終，劉長因謀反罪名被廢除王位，漢文帝不忍處死，下令將他流放蜀地。然而，押解官員為了「政治正確」，竟然沒人敢拆開密封的囚車送飯，導致劉長在路上完全斷糧。另一種說法則是劉長性格剛烈，不甘受此奇恥大辱，對左右大喊「我以一身之勇，豈受此辱」後絕食自盡。這位力大無窮的皇子，最終竟餓死在囚車中，諷刺收場。

【基因突變？暴戾皇子竟生出「豆腐發明家」】

雖然劉長本人是個動不動就殺人的粗漢，但他的兒子劉安卻意外地走向了知性路線。劉安不僅是中國古代著名的思想家，編纂了巨著《淮南子》，民間傳說中「豆腐」也是由他所發明。這對父子一個武勇狂暴、一個知性文雅，極端的性格反差也成為漢朝歷史中最有趣的一段冷知識。

