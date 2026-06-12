漢唐在手訂單飆近2000億元 股價創新天價

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

▲漢唐今（12）日股價開盤即跳空開高，攻上1,310元漲停價，再創新天價。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWNEWS今日新聞] 受惠全球AI、高效能運算（HPC）及先進製程擴產浪潮持續延燒，無塵室及高科技廠務工程大廠漢唐（2404）在手訂單規模再創歷史新高。截至今年5月底，已簽約尚未認列金額達1,939.37億元，為未來2至2.5年營運提供強勁支撐。受法說會釋出樂觀展望激勵，漢唐今（12）日股價開盤即跳空開高，攻上1,310元漲停價，再創新天價。

在手訂單創新高 營收能見度看到2029年

漢唐11日召開法人說明會，總經理賴志明表示，目前全球半導體產業以AI應用為核心的投資熱潮持續發酵，客戶建廠需求依舊供不應求，以目前市況觀察，「看到2029年都不是問題」。

廣告 廣告

公司指出，今年前5月新接單金額達674.14億元，推升在手訂單規模攀升至1,939.37億元，再創歷史新高。依照專案執行進度估算，相關訂單將在未來2年至2年半陸續完工並認列營收，未來數年營運成長具高度能見度。

美國市場快速擴張 海外占比持續提升

從接單來源來看，今年首季新接單市場以美國占比56%最高，首度超越台灣的40%，其餘市場占4%。漢唐表示，美國大型專案持續推進，其中主要客戶美國廠二期（P2）工程完成度已超過五成，預估年底前可達八至九成。

至於市場關注的P3廠區專案，目前僅取得部分前期訂單，正式發包時程仍待客戶決定，但若全面啟動，整體規模可望與P2相當。

賴志明指出，在美國專案持續認列帶動下，今年美國市場營收貢獻有機會突破五成，並預期2027年海外市場成長速度仍將優於台灣。

首季獲利創高 毛利率突破23%

獲利方面，漢唐今年第一季合併營收202.88億元，年增76.15%，寫下歷史次高；稅後純益30.81億元，年增54.88%，每股盈餘（EPS）16.31元，改寫歷史新高。

毛利率則攀升至23.32%，較去年全年20.02%明顯提升。公司表示，主要受惠於美國專案執行效率改善及工程管理能力提升，同時調整專案預估利益，並將部分過往期間累積效益一次反映於第一季財報。

不過公司也提醒，由於第一季包含部分追溯認列效益，未來季度毛利率不會再出現同等幅度跳升，但專案執行效率提升所帶來的正面效益仍將持續反映。

下半年優於上半年 法人上修獲利預估

法人指出，受惠美國Fab 21 P2廠及台灣新建廠工程持續認列，第二季營收可望較第一季進一步成長，下半年表現預估將優於上半年。

在AI伺服器、2奈米製程與先進封裝投資潮推動下，法人同步調升漢唐評等與目標價，看好今、明兩年獲利維持成長軌道，預估2026年EPS可望站穩70元以上，2027年有機會進一步挑戰80至90元水準。

人力與供應鏈成未來成長關鍵

儘管訂單滿手，漢唐認為目前最大的挑戰已不再是市場需求，而是執行量能是否足以跟上全球半導體擴產速度。

賴志明指出，台灣技術工短缺問題日益嚴重，加上供應鏈擴張速度有限、電力與基礎設施需求快速增加，都可能成為未來建廠熱潮的重要瓶頸。

因此，公司已提前強化技術團隊與人力配置，並同步優化供應鏈管理及風險控管機制，未來營運重心除了追求營收規模成長外，也將更聚焦於獲利結構優化及專案執行能力提升，確保能有效消化近2,000億元龐大訂單。

更多 NOWNEWS 今日新聞 報導

台積電漲60元收2310元、領漲電子股 台股終場上漲1019點

台積電午盤漲至2295元、台股漲1070點 被動元件、記憶體回神走高

國巨*今日除息6元！上演秒填息秀 受激勵！被動元件多檔攻漲停