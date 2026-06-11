漢唐在手訂單1939億 辛耘訂單展望達2028年

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（中央社記者張建中新竹11日電）無塵室廠漢唐與半導體設備廠辛耘接單暢旺，其中，漢唐在手訂單金額高達新台幣1939.37億元。辛耘部分訂單展望已達2028年。

漢唐和辛耘今天召開法人說明會，漢唐表示，主要客戶今年陸續啟動多座晶圓廠的投資計畫，布局範圍除涵蓋全台灣主要科技聚落，海外亦有積極擴廠行動及技術升級， 相關建廠需求規模大且延續性高，將有助於營運成長。

漢唐統計，今年累計前5月接單合約金額達674.14億元，累計前5月營收376.13億元，較去年同期增加83.4%，在手訂單金額達1939.37億元。

辛耘表示，根據晶圓代工廠與封測廠客戶需求，2027年將會是非常好的一年，4個季度都已掌握部分訂單，部分訂單展望已達2028年。（編輯：楊凱翔）1150611