漢基醫院「健康好骨力」活動 強化骨力防骨鬆、促進民眾骨骼健康

▲漢基院長陳志輝指出，骨鬆是無聲疾病，長者骨鬆偵測率逾五成，呼籲民眾重視骨骼健康，及早檢測、預防骨折。（圖／彰化基督教醫院提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為提升社區民眾對骨骼健康的重視及預防骨質疏鬆症，漢銘基督教醫院配合世界骨鬆日於今(31)日舉辦「健康好骨力-骨密檢測及衛教活動」。此次活動結合了專業團隊講解與多項的健康檢測，為社區居民提供完整的骨骼健康評估與衛教服務，協助民眾掌握自身骨質狀況，並強化骨骼保健觀念，展現醫院對社區健康的關懷與重視。

▲骨科陳志鎧醫師以「骨鬆醫學堂」專題講座，深入淺出解說骨密度檢測與保健重點，提醒民眾早期預防、守護骨骼健康。（圖／彰化基督教醫院提供）

漢基醫院陳志輝院長在活動致詞中指出，骨質疏鬆症屬於無聲疾病，雖然早期無明顯症狀，但卻可能導致骨骼脆弱和容易骨折，嚴重影響生活品質。根據本院於骨密車巡迴檢查計畫中，初步發現一般社區長者與長照機構住民的骨鬆偵測率分別為58.9%與59.4%，二者在罹患骨鬆的相對風險以及發生機率方面並無明顯差異，所以本院對於社區民眾的骨密度與健康上，自當更加重視；也因此漢基成立至今六年以來，已連續四年舉辦骨鬆日活動，相揪民眾一起來關注自身的骨骼健康。

▲復健治療師蔡雅庭現場示範骨鬆預防運動，並結合骨密檢測與衛教指導，協助民眾掌握自身骨骼健康狀況。（圖／彰化基督教醫院提供）

早期檢測與預防是保健關鍵。活動中，骨科陳志鎧醫師以「骨鬆醫學堂」專題演講，用淺顯易懂的方式解讀骨密度報告，讓民眾清楚掌握骨骼健康狀況與日常生活密不可分的關係，獲得參加民眾的高度共鳴；同時陳志鎧醫師也強調了骨質疏鬆對生活品質的影響，並提醒早期檢測的重要性。

▲本次活動提供DXA行動檢查車服務，讓民眾現場進行骨密度檢測，守護骨骼健康。（圖／彰化基督教醫院提供）

在醫師演講後，現場還安排了蔡雅庭復健治療師在現場示範多項有效預防骨鬆的運動，教導民眾如何透過日常活動，維持肌肉力量和骨骼穩定性。另外，為了增加民眾的參與度，活動中也設有骨密度檢查車、足跟骨質篩檢以及肌力檢測站，並安排專業護理師針對檢測結果進行說明與提供衛教指導，提供參加者便利的骨骼健康評估服務，讓民眾能立即掌握自我健康狀態。

骨質疏鬆症為全球常見慢性疾病，尤其多發於中老年族群及停經婦女。骨骼健康的維護需重視足夠鈣質與蛋白質攝取、規律肌力運動及適度日曬，以促進骨質維持。而透過本次的活動不僅促進社區健康教育，也讓民眾實際體驗到漢基專業團隊的關懷；最後，陳志輝院長呼籲社區民眾能與醫院共同重視骨骼健康，尤其是高風險族群更要特別留意自身骨力，及早防治骨質疏鬆；且擁有強健骨力，才能享受更健康的生活。