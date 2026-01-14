漢堡不如小籠包大？中國麥當勞疑縮水 官方回應「以實物為準」又挨轟

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

中國網友近日抱怨麥當勞漢堡「縮水」，有民眾稱尺寸小得像「馬卡龍」，引發討論。消費者分享多張比較照片顯示，雙層起士堡直徑僅約8公分、板燒雞腿堡肉餅被指變薄，巨無霸肉餅厚度不及以往一半。部分消費者以耳機盒對比，稱漢堡「僅比盒體略大」，調侃「漢堡不如小籠包大」。麥當勞客服回應稱尺寸標準一致，差異可能與壓制手法相關，但未公布肉餅克重、麵包尺寸等具體規格，引發質疑。

「麥當勞漢堡馬卡龍」在中國登上熱搜。除了尺寸爭議之外，中國麥當勞近期調整價格，多數商品上漲人民幣0.5至1元（約台幣2.3元到4.5元），連受年輕族群青睞的「1+1隨心配」也漲價，引發消費者不滿。

對此，部分門市解釋麵包生產存在差異，「以實物為準」，被網友批評規避問題。律師指出，若宣稱「超值」但內容不符，可能涉及違反《消費者權益保護法》相關規定，不少網友呼籲麥當勞應公布產品克重標準。

根據中國媒體報導，麥當勞2025年第3季營收70.8億美元、同比成長3%，略低於市場預期；淨利潤小幅下滑。其國際特許經營市場（含中國）同店銷售額仍成長4.7%。截至2025年11月，麥當勞在中國已有超過7,500家門市。隨市場規模擴大，產品品質與價格變動受到更高程度的監督，近期「縮水與漲價」的雙重爭議也使消費者關注度進一步升高。

