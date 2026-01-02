漢堡主播鄭亦真升格人母！迎元旦寶寶 送台積電股票當愛女禮物

主播鄭亦真升格人母，幸福笑容藏不住。（翻攝新聞主播 鄭亦真臉書）

中天主播鄭亦真今宣布升格人母喜訊，她平安產下1女還是個「元旦寶寶 」，讓她感動落淚，同時他們夫妻2人則已準備好大禮給愛女，是台積電股票，相當大手筆。

「我知道我們會用盡所有的愛來呵護妳一輩子。」鄭亦真表示，這份感動很難用任何文字形容，自己老公也在一旁感動落淚，謝謝上帝帶著小桃來到她與老公的生命中，2026年也希望孩子可以平安長大。

鄭亦真也笑說，她現在已告別「漢堡主播」少女時代，從2026年起，大家請請叫她「小桃媽媽 」。

值得一提的是，喜迎「小桃」到來的鄭亦真夫妻2人，已早早準備好「護國神山」台積電股票給她，成為小小股東。

