「漢堡主播」元旦生了！鄭亦真開心報喜 寵女送大禮「台積電股票」

主播鄭亦真今（1/2）日在社群平台報喜，宣布已在昨天（1/1）元旦順利產下女兒「小桃」，正式升格人母。她透露，自12月12日起開始待產，終於在新年第一天迎接寶貝到來，並在IG感性寫道：「看到小桃的第一眼，感動的眼淚直流」，同時HASHTAG「#生了 #小桃是元旦寶寶」，向親友與粉絲分享迎接新生命的喜悅。

鄭亦真在貼文中形容，跨年夜幾乎一整晚未闔眼，靜靜等待女兒誕生，心中情緒交織，「有緊張、有興奮，也有一點捨不得」，因為她清楚知道，當小桃離開腹中、來到這個世界後，「我們的世界都會不一樣。」她也忍不住對女兒告白：「原來平常在我肚子裡開派對的妳，長這個樣子啊，胖嘟嘟的好可愛。」

她回憶生產當下的感動時刻，寫道聽到小桃宏亮的哭聲，看見老公「歐巴」在一旁同樣感動落淚，讓她深刻感受到成為母親的重量與幸福，「我知道我跟歐巴會用盡所有的愛來呵護妳一輩子。」她也感謝上帝帶著女兒來到夫妻倆的生命中，直言：「因為有妳，讓我們的人生又多了一份豐盛的恩典。」

迎接 2026 年的第一天，也同時是女兒來到世上的第一天，鄭亦真表示，身為「第一天當媽媽」的她，新年願望只有一個，就是希望小桃能「在神的恩典祝福中，平安喜樂、充滿盼望地長大」。她也在文中向女兒深情喊話：「爸爸媽媽都好愛妳，我們親愛的小桃寶貝。」

此外，鄭亦真特別感謝牧者、教會家人與所有為她禱告的人，透露在跨年守望與禱告中獲得溫暖與平安，大大安撫了待產時的緊張與憂慮。她也幽默地向粉絲宣告，正式告別「漢堡主播」的少女時代，並寫下：「2026 開始，請叫我『#小桃媽媽』。」

先前鄭亦真也曾分享，自己自12月12日 起進入待產狀態，整個孕期身體狀況良好，幾乎沒有明顯不適，體重則在懷孕期間增加近20公斤，後期一度來到75公斤，老公在她待產期間幾乎包辦家務、細心陪伴，讓她直呼自己過著「公主般的生活」。

值得一提的是，夫妻倆也特別為女兒準備見面禮，送上台積電股票，象徵祝福與長遠心意，讓小桃一出生就成為「護國神山」的小小股東。至於何時回歸主播台，鄭亦真則表示，將待女兒作息穩定後再行規劃，出月子中心後會開始恢復運動，期待以最佳狀態重返工作崗位。

