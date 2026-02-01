漢堡地鐵悲劇！恐怖男拉18歲少女落軌：我要帶妳走

德國漢堡地鐵發生命案。（示意圖／翻攝自pexels）





德國漢堡近日一起攻擊事件，造成2人身亡，一名25歲男子突然拉著18歲陌生少女跳入軌道，案發後一度封閉地鐵站，已於隔日清晨恢復通勤營運。

根據外媒報導，週二晚間漢堡東部的萬茨貝克市場站，一名25歲男子在月台上突然抓住女乘客，高喊「我要帶妳一起走」，在列車進站瞬間，拉著少女一起跳下月台

。

列車司機在事發瞬間立即啟動緊急煞車，但因距離過近，仍無法避免撞擊。警消與醫護人員趕抵後，確認2人當場死亡。警方封鎖車站進行調查，線路一度在部分區段中斷行駛。

廣告 廣告

警方指出，2名死者分別為一名25歲男子與一名18歲女子，雙方彼此並不認識。男子來自南蘇丹，前年因聯合國難民安置計畫來到德國，過去曾因多起輕微違規行為被警方留有紀錄，是否涉及酒精、藥物或精神狀況異常，仍待進一步釐清。

警方指出，涉事男子為外籍人士，過去曾因多起輕微違規行為被警方留有紀錄，是否涉及酒精、藥物或精神狀況異常，仍待進一步釐清。

受事件影響，漢堡地鐵單位於當晚封閉萬茨貝克市場站，並暫停U1線部分路段行駛。至隔日清晨，相關鑑識作業完成後，車站已重新開放，列車恢復正常營運。警方表示，案件仍在調查中，將持續釐清完整動機與事發經過。

輕生不能解決問題！東森新聞關心您

生命誠可貴，輕生不能解決問題

退一步想，可為生命找到出路！

珍愛生命，請撥打1925自殺防治安心專線

輕生防治諮詢安心專線：1925(依舊愛我)

張老師專線：1980

更多東森新聞報導

川普自封「關稅王」 課稅施壓奪格島 歐洲「反脅迫」

德國總理：伊朗政權恐在數天或數週內垮台

旅外台人喊「德國5度」比台灣暖 一票網點頭：不舒服

