漢堡店驚魂! 47歲女嫌犯持刀闖入搶5千 警圍捕逮人

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南部中心／林俊明、曾虹雯 台南報導

台南發生一起持刀搶案，47歲女嫌犯不搶超商，而是搶連鎖漢堡店，她持刀入店嚇阻店員，從收銀機拿走五千元後揚長而去。不過很快就被警方逮獲，供稱是缺錢花用，才會鋌而走險。





漢堡店驚魂！４７歲女嫌犯持刀闖入搶５千 警圍捕逮人

台南韓寶殿傳出搶劫，警方獲報到周邊追捕嫌犯。（圖／民視新聞）

警方獲報到場抓人，很快就找到嫌犯，當場實施逮捕。嫌犯身上還帶著一把菜刀，就是她的犯案工具。原來這名47歲蘇姓女嫌犯，晚間將近九點時，闖入台南中西區這間連鎖漢堡店，看現場沒人，從收銀機拿走現金五千元，沒想到店員從後廚走出來發現後，嫌犯從偷變搶，亮出菜刀後揚長而去，警方一路追緝，很快就在案發地點附近將人逮到。

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漢堡店驚魂！４７歲女嫌犯持刀闖入搶５千 警圍捕逮人

嫌犯持刀闖入連鎖漢堡店，從收銀機拿走現金五千元離去。（圖／民視新聞）

台南市警中正派出所所長黃貞融說，嫌犯至收銀機拿取現金五千元後，持刀離去員警隨即於案發地附近，查獲蘇姓犯嫌到案，並起獲犯案刀具及贓款，全案依強盜罪嫌送辦。嫌犯不搶超商改搶漢堡店，她供稱是缺錢花用，才會鋌而走險，在鬧區店面持刀搶劫，辯稱只想要錢不想傷人，但整起強盜事件，雖然沒有人員受傷，還是造成現場民眾恐慌。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

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