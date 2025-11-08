漢堡王限時11天買一送一！11/7起推出4大好康 人氣餐點「無痛DOUBLE」
適逢「雙11」將到來，漢堡王週五（7日）起推出「好事成雙」加碼優惠券，包括「買一送一」、「超值雙堡配」在內共計4項好康方案，美味和優惠通通無痛「DOUBLE」；其中地瓜薯可用優惠價69元入手，還直接升級成雙份，44折優惠實在不科學，比一般買一送一相當於5折價還更划算。
漢堡王「好事成雙」加碼優惠券限時14天，自7日起至20日止。買一送一優惠包括西部小華堡（109元）、地瓜薯（69元）2種選項，無論想吃漢堡或點心，都可以獲得滿足。
由小華堡系列進一步研發的西部小華堡，強化肉食與火烤風味的野性魅力，多了烤肉醬和培根，讓不少資深漢堡王粉絲吃過都念念不忘。地瓜薯外層金黃香酥，咬開有著台農66號紅肉地瓜獨特的鬆軟香甜，是漢堡王堅持用優質食材打造出的人氣點心。
另外「好事成雙」加碼優惠券還提供「超值雙堡配」方案，共有4款漢堡口味，可以同時滿足牛肉和雞肉的愛好者。雙層華堡配美式花生雙層脆雞堡的「雙層雙堡配」，是漢堡王肉量最豪邁的2款雙層漢堡，有著兩片大片火烤牛加上5吋大麵包的雙層華堡，既有十分飽足感，口味也深得人心；加上在脆雞排上淋滿誘人花生醬的美式花生雙層脆雞堡，雙堡只要199元超值價、現省129元。
喜歡口味清爽的消費者，則可以選擇火烤雞腿培根堡和田園烤牛堡的「火烤雙堡」，超殺優惠價111元，兩人共享再加點副餐就可以很滿足；火烤雞腿培根堡用肉質彈牙的火烤雞腿排，搭配培根和生菜，口感豐富又爽口；田園烤牛堡則是火烤牛肉和鮮蔬的純粹組合，同樣脂香濃郁又不膩，很符合當代的主流飲食需求。
「雙11」瘋狂血拚之餘，千萬不要虧待自己，用漢堡王「好事成雙」加碼優惠券，這14天既能省錢保持荷包的戰鬥力，還可以兼顧吃飽與吃巧，一舉數得，讓好事接連成雙。
