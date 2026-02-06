漢堡王「最賺錢門市前2名」都在桃機！ 最熱賣漢堡是這顆

生活中心／賴俊佑報導

速食品牌漢堡王去年推出捲捲德腸堡、十層雞薯條堡、十層犇牛堡等話題商品，造成搶購熱潮，漢堡王透露2025年營收22億，最賺錢的門市前2名都在桃園機場，店王是一航站外店、第二名是二航站店，這兩間門市早上6點開始營業，是桃機美食街最早營業餐廳之一，成為搭早班飛機旅客早餐首選。

漢堡王最熱賣商品是華堡。（圖／漢堡王提供）

漢堡王推出「好事花生」花生漢堡系列69折起優惠。(圖／漢堡王提供）

漢堡王「最賺錢門市前2名」都在桃機！

漢堡王表示常年熱銷商品第一名為華堡、第二名為安格斯系列，犇牛堡系列去年推出帶動業績成長2至3成，今年初三度回歸開賣，另外去年兩度快閃開賣的捲捲德腸堡系列，在網友敲碗下變成常態商品。

漢堡王表示去年推出話題商品以及侏儸紀、火影忍者IP聯名，皆創下亮眼成績，今年目標將著重新口味研發，期盼再創佳績。

漢堡王迎接新春推出「好事花生」花生漢堡系列69折起優惠，2月9日至3月2日限時21天，花生安格斯牛肉堡、美式花生雙層脆雞堡兩款重量級漢堡，單人獨享餐168元、雙人分享餐318元。

肯德基限量開賣「富貴金沙起司脆雞開運金磚盒」。(圖／肯德基提供）

肯德基限量開賣「開運金磚盒」8塊雞、蛋撻通通有

肯德基新春新品「富貴金沙起司脆雞」熱賣中！ 2月10日起第二波限量開賣「富貴金沙起司脆雞開運金磚盒」，以象徵財運的金磚造型為核心，內容物包含富貴金沙起司脆雞8塊、原味蛋撻超極酥禮盒，還有兩款外型如「幸運小金幣」的開運金沙沾醬，可沾香酥脆薯、鱈魚圈圈、黃金超蝦塊， 7折優惠價只要888元，並隨套餐加贈限量炸雞造型開運金棒棒春聯，迎春又討喜。

