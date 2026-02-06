漢堡王2/10起漲價！套餐最貴一份364元

因原料與人事成本持續上升，漢堡王宣布自2月10日起調整套餐售價，A、B兩款套餐組合各調漲10元，並同步停賣C套餐。調整後，升級A套餐由45元漲至55元，B套餐則由55元調漲至65元。

漢堡王2／10起調漲套餐。（資料照／業者提供）

以價格計算，最便宜的74元華鱈魚堡，搭配A套餐由原本119元上調至129元；單價最高的四層牛無麵包堡，搭配套餐後最低354元、最高364元。業者強調，此次僅調整套餐組合價格，單點漢堡、點心及飲料售價皆維持不變。

漢堡王表示，面對營運成本上揚，只能進行微幅調整，同時也透露今年將持續展店，預計於桃園以北地區新增約10家門市。另方面，肯德基也已於今年1月調漲部分商品，平均漲幅約0.7%，其中分享拼盤漲幅最大，個人配餐價格則全面上修。

