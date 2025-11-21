漢堡王54折！21風味館6大優惠 肯德基49元超驚點大開殺
漢堡王推出11月限定「華堡日」活動，即日起至11月23日連續3天提供「雙層小華堡+小華堡特價139元」優惠，較原價享有54折優惠。同時，「21風味館（21PLUS）」今日迎來品牌日，祭出6大限定優惠，最低下殺65折起，而肯德基則推出「$49/$69超驚點」活動，持續至12月1日。
漢堡王此次「華堡日」活動為期3天，消費者可享「雙層小華堡+小華堡特價139元」的54折優惠。此外，漢堡王還將於11月25日至12月15日加碼推出「感恩節雙人套餐」，內含2個漢堡（美式花生雙層脆雞堡、火烤雞腿培根堡、勁濃培根烤腿堡任選）、2份小份點心及2杯中杯飲料，特價269元。需注意的是，以上優惠不適用於機場店、科技廠店及兒童樂園店，各門市供應數量有限，售完為止。
21風味館今日則推出限時一天的「6大限定優惠」，最低下殺65折。優惠項目包括「21香草烤半雞特價189元」、「21香草烤雞特價369元」、「香草烤雞腿特價89元」、「香草烤雞腿2隻170元」、「香脆炸雞2塊115元」以及「香脆炸雞桶（5入）特價288元」。各門市供應數量有限，售完即止。
肯德基則推出「$49/$69超驚點」優惠活動，持續至12月1日。「$49超驚點」最低53折起，提供經典點心搭配飲品的組合，如原味蛋撻加冰無糖綠茶，可省31元；4塊上校雞塊加七喜，可省33元；雙色轉轉QQ球加可樂更可省43元。
「$69超驚點」最低47折起，提供多款主餐組合選擇。A區有咔啦脆雞、8塊上校雞塊、花生嫩雞蛋堡、吮指嫩雞蛋堡；B區則可自由搭配雞汁飯、薯條、玉米濃湯、原味蛋撻及可樂。其中「8塊上校雞塊加雞汁飯」組合最為超值，原價148元，現省79元，比買一送一更划算。
