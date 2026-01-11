漢堡縮水成迷你size！中網友酸：減肥漢堡

國際中心／曾詠晞報導

近日，中國社群媒體掀起一股對於速食龍頭的討論熱潮，關鍵詞「漢堡馬卡龍」強勢衝上微博熱搜榜。此現象並非業者推出了精緻甜點新品，而是大量消費者對漢堡尺寸日益縮減表示失望，紛紛拍下實物對比照，譏諷漢堡體積已縮小至如同法國甜點馬卡龍一般。不少網友質疑業者在2025年底調漲價格後，又變相透過縮減份量來達成「縮水式漲價」，引發全網共鳴。









漢堡大縮水變身「馬卡龍」尺寸？中國業者竟不敢回復這2物的具體數字！

中國網友在微博發出許多漢堡與生活物品的對比照，用圖證實漢堡縮水。（圖／翻攝自微博）

這場風波起因是許多民眾在網路上指出，原本應提供飽足感的漢堡，如今直徑竟縮減至僅約8公分。特別是經典產品「雙層牛肉吉事堡」，拿在成年人掌心中顯得極其精緻，厚度也明顯變薄，被網友吐槽為四口就吃完的「減肥食品」。為了證實漢堡體積是否「縮水」，中國的社群平台上出現大量漢堡對比照，網友隨機拿出身邊的日常物品如雞蛋、耳機盒與漢堡並排對照，畫面中漢堡只比雞蛋大一點，讓不少網民的不滿情緒迅速擴散。

漢堡大縮水變身「馬卡龍」尺寸？中國業者竟不敢回復這2物的具體數字！

中國網友在微博吐槽漢堡不但漲價還縮水，根本不夠吃。（圖／翻攝自微博）

面對如潮水般湧來的負面評論，中國官方客服給出解釋，宣稱產品規格並未更動，消費者感受到的體積差異，主要是因為「包裝手法不同」以及「視覺誤差」所導致。然而，當媒體進一步追問麵包與肉餅的具體克數或尺寸規格是否調整時，官方則採取迴避態度，不願正面給出數據回應。

