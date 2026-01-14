漢堡餐車環島到新竹市 攜手里長捐盈餘助弱勢

（中央社記者魯鋼駿新竹市14日電）環島漢堡餐車「WOW 哇唬漢堡工廠」近日至新竹市定點擺攤，與竹市復興里長黃建廷一起推動1天快閃義賣，今天將營業盈餘捐給新竹市智障福利協進會，盼拋磚引玉做公益。

黃建廷向中央社記者表示，多年前他擔任議員助理時，在網路上看到有人在號召「指揮交通人員」，他報名參與進而認識陳韋強。感謝陳韋強與他一起關懷弱勢團體，不僅捐款做公益，還帶領「慢飛兒」們一起做漢堡。

「WOW 哇唬漢堡工廠」老闆陳韋強說，他展開環島賣漢堡已10年，多年前到新竹市擺攤看到黃建廷協助指揮交通，後來得知黃建廷是身心障礙者，更選上里長，令人驚訝其熱心服務能力，2人後來成為朋友，常一起合作做公益。黃建廷說，他不介意陳韋強稱他是身心障礙者，只希望藉此呼籲大家一起做公益。

廣告 廣告

陳韋強說，日前他環島再次來到新竹市，原本昨晚收攤就要離開，經與黃建廷討論，決定多留1天以「快閃義賣」模式營業，將今天盈餘捐給新竹市智障福利協進會，希望以實際行動支持在地弱勢，傳遞環島路上的溫情與初衷。

陳韋強與黃建廷今天一同前往新竹市智障福利協進會，除了捐贈盈餘，陳韋強也化身「漢堡老師」，帶領「慢飛天使」一起壓肉餅、煎烤等，體驗製作漢堡的職能學習成就感。

新竹市智障福利協進會人員表示，該協會透過社會服務展現自我價值，為其他慢飛天使帶來希望，希望透過企業、里長與社福團體的三方串聯，充實據點服務資源，感謝陳韋強與黃建廷合作獻愛心，是推動「社會融合」的最佳範例。（編輯：林恕暉）1150114