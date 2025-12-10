漢堡、香腸標籤只能給葷食？歐盟將討論素肉標籤

（中央社布魯塞爾9日綜合外電報導）素食產品能否繼續使用「香腸」、「漢堡」等標籤？在有人主張這些名稱應限於葷食產品之際，歐洲聯盟立法機構明天將展開協商。

綜合法新社和政治新聞網Politico.eu報導，歐洲許多畜牧業者認為，模仿肉類的素食產品可能誤導消費者，也威脅到他們已陷入困境的產業。

10月期間，歐洲議會已表決通過提案，將「漢堡」、「香腸」等標籤保留給含肉的食品。法案如今進入與代表歐盟各國政府的歐盟理事會協商程序。

若法案最終通過成為法律，食品業者將不得再將植物性或培養肉產品標示為「蔬食漢堡」、「純素香腸」等。

若干國家對此態度保留，有官員表示，可能還需多輪談判才能達成協議。

歐洲最大植物性食品市場的德國，食品零售商已表態反對這項禁令；環保與消保團體同樣加入反對行列。

最知名的反對者之一是前披頭四（Beatles）成員、知名素食者保羅麥卡尼（Paul McCartney），他聯名簽署一封信函，致函歐盟執行委員會，反對標籤禁令。

信中寫道：「我們敦促切勿通過這些限制，因為我們非常擔心可能對全球帶來的重大影響。」並指出：「現有法規已充分保護消費者；消費者本身不僅充分理解，也大力支持現行標示方式。」

然而，畜牧業者則持相反立場。法國肉類和畜牧業專業協會（Interbev）表示，這種標示「會混淆消費者，且削弱肉類產品的辨識度」。

歐洲消費者聯盟（BEUC）數據顯示，在歐盟，有別於肉類的植物性替代食品消費量自2011年以來成長5倍。

針對動物福利、畜牧業溫室氣體排放，及健康議題的關切，都是素食產業快速成長的關鍵。

標籤禁令的提案，要待歐洲議會議員與歐盟理事會就最終法案版本達成共識，才會正式成為歐盟法律。（編譯：蔡佳敏）1141210