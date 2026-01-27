漢康攜手藥明 推進多專案產品線開發

【記者柯安聰台北報導】致力於開發下一代免疫療法的全球臨床階段生物技術公司漢康生技（7827）與全球領先的合同研究、開發和生產（CRDMO）服務公司藥明生物（WuXi Biologics, 2269.HK）共同宣佈，雙方簽署戰略合作協定，藥明生物將為漢康生技研發管線中多款新一代雙功能及多功能融合蛋白專案提供開發與生產服務。



根據協定，藥明生物將提供一站式的生物藥開發與生產服務，涵蓋細胞株開發、工藝與生物分析方法開發、製劑開發及GMP生產。此次合作旨在加速臨床轉譯、增強CMC執行效率，並支援漢康生技基於FBDB平臺技術所研發出的創新融合蛋白藥，來擴展其全球開發與生產。



此次合作體現了漢康生技推進平臺衍生、多資產管線的戰略，即從早期臨床階段到商業化全程注重開發速度、生產穩健性與資本效率。透過借助藥明生物在複雜生物藥領域已驗證的能力及其全球品質體系，漢康生技致力於縮短開發週期，並在多個臨床項目中保持運營靈活性。



藥明生物在雙特異性/多特異性抗體、抗體藥物複合體藥物（ADC）及融合蛋白等複雜生物藥領域擁有豐富經驗。截至2025年，藥明生物CRDMO一站式平臺承載著945個項目，其中近60%為雙特異性/多特異性抗體、ADC及融合蛋白項目，這充分印證了其在加速先進療法開發與生產方面的可靠實力。公司擁有的專有技術平臺，如基於定點整合（TI）技術的CHO細胞株平臺WuXia TrueSite，以及高通量製劑開發平臺WuXiHigh，均旨在提升開發速度、產品品質與高效規模化生產。









此次合作將有力推動漢康生技專有的FBDB™技術平臺的持續拓展。該平臺能夠實現多功能融合蛋白的工程化設計，以協同調節先天性與適應性免疫。此次合作代表漢康生技在推動前沿研發創新與產業化落地深度融合上取得重要進展，為其腫瘤及自體免疫疾病管線的全球臨床開發提供強力的支撐。



漢康生技創辦人、董事長兼執行長劉世高博士（圖左）表示，與藥明生物的合作將增強漢康生技將平臺驅動的創新轉化為高品質臨床與商業資產的能力。在推進多款新一代融合蛋白專案時，執行速度、生產可靠性與規模化能力至關重要。藥明生物在複雜生物藥及全球開發領域已獲驗證的專業經驗，使其成為漢康生技構建差異化、多資產免疫治療管線的強大戰略合作夥伴。



藥明生物執行長陳智勝博士（圖右）也指出，藥明生物非常高興與漢康生技開啟此次合作，這充分體現了客戶對藥明生物在新一代生物藥，特別是複雜生物藥開發能力的高度信任。憑藉藥明生物行業領先的技術平臺、成熟的專業經驗以及對品質的不懈追求，藥明生物致力於加速漢康生技創新型雙/多功能融合蛋白藥物的開發，將創新型療法更快地帶給全球患者。（自立電子報2026/1/27）