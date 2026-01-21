漢方調理專家陳慧娟專欄／想在生理期變美？漢方調理3大祕訣，養出紅潤好氣色

經期是女性排毒的黃金期。漢方調理建議掌握「排乾淨、防貧血、助代謝」三大原則。透過攝取像是山楂食材疏通氣血，並搭配地瓜、燕麥等高纖食物強化解毒系統，不僅能緩解水腫，更能由內而外透出紅潤素顏感。

月經來容易水腫該如何緩解？

許多女性在生理期前夕會感到下肢沉重、臉部浮腫，這主要與體內賀爾蒙波動有關。當黃體素分泌增加，會促使醛固酮水平提高，進而導致身體保留過多鈉離子與水分。

緩解水腫的具體建議：

飲食清淡： 嚴格避免重口味與高鹽分食物，減少水分滯留。

補充鈣質： 若伴隨下腹悶脹，可多喝「熱牛奶」。足夠的鈣質能安定不適，減少子宮劇烈收縮帶來的負擔。

適時補水： 經血含水量高，每日應攝取約1000ml 溫開水，幫助降低血液粘度，促進毒素排出。

經期排毒要吃什麼？「日常食補」是好氣色的關鍵

想讓經血排得乾淨，日常營養的質與量缺一不可。若月經量正常，則從日常食補著手即可。

排毒食材清單：

高纖澱粉：地瓜、南瓜、燕麥。膳食纖維能增加糞便體積，將腸道宿便與毒素一併帶走。

山楂：山楂能通經化瘀，幫助排出體內髒血。

黑木耳：經期尾聲可多吃黑木耳預防經血瘀滯，同時也有助於維持青春美麗。

把握經期「調理原則」，讓身體完成大掃除

女性比男性長壽的關鍵之一，就在於每個月一次的排毒機會。只要在月經期間做好「排乾淨、防貧血、助代謝」這三件事，就能強化身體的解毒系統。

這不只是解決經期的不舒服，更是從根本調整體質。當體內雜質減少、血液循環順暢，原本晦暗的臉色自然會變得明亮。建議女性朋友們在經期多愛自己一點，用正確飲食與充足水分，為子宮與健康築起最強的防護盾。

