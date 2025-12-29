漢方調理專家陳慧娟專欄／手腳狂冒小水泡？3大壞習慣讓你變「內濕體質」，教你從生活開始自救

換季皮膚癢、水腫、睡不穩？小心這些「內濕訊號」是脾胃在求救！

當手腳開始出現小水泡、脫皮搔癢，或身體常有疲倦、水腫、腸胃脹氣等症狀，這並非單純的皮膚問題，而是身體累積的「內濕」所致。尤其台灣氣候潮濕，現代人又常犯三大助濕地雷習慣，使脾胃功能虛弱，讓濕氣滯留體內，最終導致皮膚與情緒的不穩定。

許多人誤以為只要用除濕機、不淋雨就能避開濕氣，但高達90%的濕氣重，其實是我們「自找的」。漢方古籍「內傷脾胃，百病叢生」。脾胃被譽為「後天之本」，負責消化吸收與水液代謝，一旦功能虛弱，水濕就會滯留。以下三種現代生活習慣，是造成「內濕體質」比外濕更難纏的主因：

廣告 廣告

● 冰品與寒涼食物損傷脾陽

脾胃就像一台喜歡溫暖的烘乾機，冰飲就像不斷灌入冷水，讓烘乾機停擺，水濕自然滯留。

而且脾臟「喜燥惡濕」，過食寒涼食物會直接影響脾陽運化功能，連濃茶、咖啡等刺激性飲品，若過量也會損傷胃黏膜，加重脾胃負擔。

● 情緒壓力過度耗損心神

長期憂慮、思慮過度易憂思傷脾，情緒會讓身體的氣機滯留，就像交通阻塞，影響脾胃運作，加重消化不良或脹氣。

若持續壓力會使交感神經過度亢奮，導致自律神經失調。這種失衡若結合濕氣，容易演變成「濕熱體質」，是汗皰疹、失眠等症狀反覆發作的根源。

● 久坐少動與重口味飲食

缺乏運動會使身體代謝力下降，就像排水孔被堵住。而過鹹、過甜、油膩的食物，則不斷製造出難以消化的「垃圾」，加重腸胃悶脹。

脾胃喜歡清淡食物，甜食多吃更是助濕。久坐使氣血循環不良，體內濕氣更容易產生，因此規律運動是行氣活血、加速「排濕」的良方。

漢方調理如何排濕？掌握「脾土」平衡與「三者平衡術」

「面對這類濕氣引發的症狀，僅僅使用外擦舒緩是不夠的，必須從根本調理體質。」漢方調理的優勢在於「健脾祛濕」，重新啟動身體的除濕系統。

● 健脾核心：多吃「黃色」與「甘味」食物

五行說法，脾對應到土，在五色中屬黃色。想養好脾胃，可多食用天然的黃色食物，如小米、南瓜、地瓜、紅蘿蔔等，食物中自然的甘味有益於保護脾胃健康。

此外，如山藥、大棗、薏仁也是常見的健脾去濕好食材，但提醒所有食物都不可過量，否則反而會造成消化不良。

● 「三者平衡術」徹底擺脫濕氣糾纏

對於反覆發作的濕熱症狀，例如汗皰疹、失眠，必須同時保持「睡眠」、「壓力」、「飲食」三者的平衡。濕氣常因壓力大而加重，若無法減少壓力，至少要顧好睡眠與飲食。

居家生活「清熱燥濕」茶飲與穴道保養

1.三妙祛濕茶（營養補給，幫助維持消化道機能）

材料： 蒼朮6克、黃柏6克、川牛膝6克

作法： 以1000毫升的水煮至500毫升，放涼後飲用

功效： 蒼朮和黃柏主在清熱燥濕，川牛膝則能幫助維持消化道機能。適合在天氣潮濕、全身有沉重感、午後疲倦昏沉時飲用，可連續喝3天緩解症狀。

※提醒：懷孕婦女、感冒、幼兒或使用慢性病藥物者，需在醫師指示下服用。

2.健脾除濕黃金三穴

內關穴：手腕兩筋之間，腕橫紋正中往手肘方向三橫指寬處，幫助調理氣滯。

豐隆穴：膝蓋外側凹陷處，與外腳踝連線的中點，是經典祛濕要穴。

足三里穴：膝蓋外側凹陷處，往下四橫指寬處，能健脾胃、幫助增強體力。

做法：每個穴位按摩 3-5 分鐘，每日可做 2-3 組，有助於促進血液循環、健脾除濕。

調理「後天之本」，不讓濕氣再次復發

濕氣帶來的問題，從腸胃脹氣、腹瀉水腫，到皮膚上的汗皰疹、搔癢，往往病程黏滯而難癒。這不僅是身體排泄功能下降，更代表脾胃運作與自律神經系統的長期失衡。

建議症狀改善後不應馬上停藥或放鬆調理，給身體約2-3個月的保固期，持續透過飲食、情緒、運動上的平衡，鞏固脾胃的「後天之本」，才能真正預防濕氣再次入侵，擺脫「濕黏」體質，擁抱輕盈乾爽的健康狀態。

想瞭解更多資訊，歡迎加入《茗京萃》Line諮詢：https://bby.news/我要領取

延伸閱讀

漢方調理專家陳慧娟專欄／濕氣重導致口臭、腋下臭？教你「健脾3招」從體內除味

漢方調理專家陳慧娟專欄／「濕氣」才是瘦身的阻力！教妳經期4階段漢方調理，月經來前不再怕水腫