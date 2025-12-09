漢方調理專家陳慧娟專欄／濕氣重導致口臭、腋下臭？教你「健脾3招」從體內除味
許多人嘗試各種方式解決體味問題，卻忽略根源在於身體累積的濕氣與熱邪。濕氣重會阻礙氣機運行、影響脾胃功能，當濕與熱停滯在特定經絡或部位，就會從口腔、腋下、足部發出惱人的異味。要從根本改善體味，必須掌握健脾祛濕的「治本」之法。
你是哪一種「體味人」？拆解3大濕氣類型與對應痛點
體味困擾常是社交流量的高痛點，許多人嘗試用香水、除臭劑等方式掩蓋，但茗京萃「漢方調理專家 」陳慧娟提醒，這些方式只能治標，濕氣不排，體味只會更混濁。濕氣引起的異味，往往對應不同的濕氣類型，不能一概而論：
1.口臭（脾胃濕熱型）
當你吃太多辛辣、高油、刺激性食物，就像給身體的鍋爐加了太多燃料，脾胃積熱，再與濕氣交結，熱氣上蒸，就會從口腔發出酸腐味。
這類人常伴隨口乾口苦、牙齦腫痛、大便乾結等症狀。若進食過量生冷食物，則可能導致寒濕困脾，口氣則為酸腐味，伴隨食慾不振、肢體沉重。
2.腋下臭（肝膽濕熱型）
當你長期心情不好、壓力大，就像肝膽這條排毒管道塞住了，鬱而化火。濕熱循經上蒸到腋下，讓汗液分泌增加，氣味變得異常濕黏。
這類體味不僅是單純的汗臭，更常伴隨肋部脹痛、頭暈等肝氣不順的症狀。若脾胃虛弱，水濕泛溢肌膚，積聚於腋下，也會產生異味。
3.腳臭（濕熱下注型）
當外界濕邪侵入人體，例如淋雨、居住潮濕，濕氣往下走，又與足部的熱氣結合，就像把腳長時間悶在一個潮濕溫熱的真菌培養皿。
濕熱是導致腳氣和異味的主要原因。同時，脾胃虛弱導致水濕運化無力，往下至足部，也會讓腳部多汗潮濕，進而產生異味。
健脾祛濕「三招」從體內徹底除味
「解決體味問題的關鍵，不在於皮膚表面，而在於『養脾健胃』。」陳慧娟強調，濕氣重著黏滯，會損傷脾胃功能，阻礙氣血運行，因此必須透過生活習慣、飲食和漢方調理，進行系統性的「排毒」：
1.黃金飲食，清淡養脾
脾胃喜歡溫暖清淡，必須避免辛辣、高油、生冷和刺激性濃茶、咖啡等食物，減少對脾胃的負擔，否則濕熱會持續產生。
建議多吃能護脾胃、消水腫的最佳食物，包括薏仁、赤小豆、糙米、地瓜、山藥等。這些食材含有豐富纖維，能重整腸道，幫助維持消化道機能。
2.調整作息，加速氣血運行
居住和工作環境要保持良好通風，如果潮濕建議使用除濕機。此外，要減少熬夜，實行「子午覺」（子時大睡、午時小憩）可增進睡眠品質，有助於調節體內濕氣。
另外，堅持適量運動是健脾祛濕的關鍵！運動可促進身體中氣血運行，增強脾胃功能，擺脫濕氣帶來的疲倦感和嗜睡。
3.漢方調理，居家祛濕祕訣
每晚透過浸腳是促進血液循環、祛濕的有效方法。在浸腳水中加入有祛濕功效的中藥材，例如艾葉、花椒和生薑等，效果會更明顯。建議每次浸15至20分鐘，輕微出汗即可。
並且可利用艾灸或按摩足三里、三陰交、關元、中脘等穴位。這有利於激發人體陽氣，從根本上幫助脾胃運化濕氣，促進濕氣排出，達到增強體力的功效。
濕氣排淨的10大訊號，體味消失只是附加值
濕氣重是身體慢性發炎的警訊，當你開始健脾祛濕後，體內的除濕系統會重啟。陳慧娟指出，當身體出現以下變化時，即代表祛濕方法有效，應堅持進行：
不再疲倦： 身體不再感到沉重或疲勞想睡，精神恢復。
大便成型： 不再是稀溏軟便，腸道水濕減少。
食慾提升： 脾胃功能改善，不再食慾不振。
舌苔變薄： 舌苔從厚膩變薄，齒痕消失。
愛做運動： 脾運化水濕功能改善，運動意願增強。
體型變瘦： 腹部和腿部堆積的水濕減少，體重下降。
睡眠改善： 白天不再嗜睡，睡眠質量提升。
頭油減少： 脾胃濕熱減輕，頭皮分泌恢復正常。
喝水量減少： 健脾後身體對水分需求變少，不再口乾卻不解渴。
尿液不黃： 濕熱減輕，尿液量增多且顏色變得清澈。
陳慧娟提醒，濕氣排淨後，體味消失是調理成功的自然結果，而更重要的是，你已經鞏固脾胃這個「後天之本」，打下更健康的體質基礎。
