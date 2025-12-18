漢方調理專家陳慧娟專欄／「濕氣」才是瘦身的阻力！教妳經期4階段漢方調理，月經來前不再怕水腫

妳不是自制力差，是「濕氣」讓妳瘦不下來。經期是代謝「節奏器」，黃體素波動會影響脾腎利水功能。月經來前體重飆升、全身水腫、情緒低落，是許多女性的夢魘。此外，這也不是飲食出問題，而是體內「濕氣」與月經週期荷爾蒙波動所引發的經前水腫。

而且當黃體素濃度上升時，會影響身體水分代謝與「脾腎」的運作，導致水分滯留。因此，與其盲目節食，不如順應週期，用漢方調理從根本上「排濕利水」，才能讓經期代謝順暢，從此告別「水腫」。

許多女性常誤以為只要吃少一點就能瘦身，但雌激素和黃體素的起伏，決定了妳的燃脂快慢。尤其在月經來前一週，代謝會明顯變慢、水腫增加，體重自然容易停滯或微升。此時採取極端「經前節食」策略，只會導致營養不均與情緒波動，甚至影響下一次經期健康，是徒勞無功的瘦身盲點。

經前變胖不是脂肪！從漢方解讀黃體素、脾腎與「經前水腫」真相

從漢方觀點來看，西醫常將經前不適歸因於荷爾蒙，但在漢方調理的視角，這與體內的「水分代謝」息息相關。

黃體素的影響：

月經來潮前（排卵後），黃體素濃度迅速上升，這是一種保護機制，但同時也具有滯留水分的作用。這也是為什麼會感到腹脹、乳房脹痛，體重秤上的數字也可能暫時增加 1-2 公斤。但請記得這大多是水分而非脂肪，不需過度焦慮。

與五臟六腑的關聯：

漢方認為，體內水分的代謝主要由脾負責消化、運化水濕，與腎負責排泄、調節水平衡，兩臟腑協同作用。當黃體素波動，引發身體水分失衡時，便可能影響脾腎的正常運作。若本身又是濕寒體質，水分代謝會更差，容易出現經痛、血塊多、手腳冰冷等情況，代謝節奏自然會混亂。

順應月經週期4階段漢方調理，達到排濕利水的目標

面對月經前不可避免的經前水腫與經期代謝停滯，應該要「順應週期、排濕利水」的漢方調理術：

打破月經前節食迷思，調理濕寒體質是瘦身關鍵

很多女性在經期代謝變慢時選擇節食，這是最大的誤區。

此外，健康的代謝是以穩定為基礎，而非大起大落。正確的漢方調理目標，是從根本上改善濕寒體質，讓脾腎的水分代謝機能恢復正常。

從「排濕利水」做起： 多數女性的體態困擾源於代謝產物無法排出，形成了「濕」。要加速瘦身，首要任務是「排濕」，這比單純的卡路里計算更為重要。

建立信任訊號： 月經前渴望甜食或暴食，這並非缺乏自制力，而是黃體素影響血糖調節的自然生理反應。理解這個事實，就能用漢方「疏肝理氣」的溫和方式來取代強硬抑制。

規律運動，像是有氧運動可增加熱量消耗，以及經前緩和運動可促進代謝與充足的睡眠，是輔助漢方調理不可或缺的基石。

並透過順應月經週期的飲食和生活調整，不僅能讓經前水腫問題達到改善，更能在黃金燃脂期達到事半功倍的瘦身效果，實現長久且穩定的體態目標。當然，漢方調理觀點博大精深，相關知識僅供參考，若有嚴重經期不適或疾病症狀，建議應諮詢專業醫師。

