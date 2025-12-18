漢方13香重寫味譜！他推可樂計劃打造專屬精釀台味 每杯都是對土地致敬

記者李鴻典／台北報導

喜歡台味的看過來！「Project Cola可樂計劃」將23日在台南中西區正式亮相，成為台灣精釀可樂的全新起點。以「漢方13香」為核心風味架構，品牌以手工可樂為主體，延伸出日夜兩種截然不同的飲品體驗：白天推出 5款草本與香料構築的手工精釀可樂，夜晚則以相同味譜為基底，進入氣泡與酒精交會的 7款夜間調酒。這間誕生於台南街角的小店，是Project Cola的第一個據點，也正在發出信號：台灣也能發展出屬於自己的可樂語言。未來也準備好與潮流、生活與文化品牌展開企劃，讓台灣造的可樂走進更多城市的日常。

台南Project Cola可樂計劃店面。（圖／品牌業者提供）

BAR INFU與Project Cola可樂計劃品牌創辦人Benjamin對可樂的情感源於青春記憶，「我一直好奇：為什麼可樂能在全球暢銷百年？ 如果加入新的香氣與漢方草本，能不能帶來更多驚喜？ 我想透過風味釋放更多想像力。」

Project Cola發出信號：台灣也能發展出屬於自己的可樂語言。（圖／品牌業者提供）

在研究日本各地區和其他國家超過30種精釀可樂之後，他更加確信台灣值得擁有屬於自己的精釀可樂，Project Cola因此誕生，成為一個可以不斷延伸的計劃：以13種基底構築框架，每一季再加入「第14味」的台灣元素，無論是馬告、鳳梨還是咖啡，都能讓可樂展現新的表情。這樣的設計，不只是味覺的冒險，也是對土地的致敬。

馬告Maqaw Cola。（圖／品牌業者提供）

核心基底的13 種天然食材：肉桂、人參、白荳蔻、綠荳蔻、丁香、肉荳蔻、陳皮、山楂、月桂葉、香菜籽、紅胡椒、白胡椒、眾香子。這 13 種辛香、果香、酸甜與木質調的素材，以小火熬煮、萃取、結合自製焦糖，沒有化學色素，只有乾淨、深層、細緻的味道。Benjamin強調：「氣泡不是口渴時的補給，而是一種情緒與記憶。Project Cola 的氣泡，應該既刺激又溫柔。」店內建置on-tap氣泡水與氮氣咖啡技術，確保每一杯都是完美的口感狀態。

原味Classic Cola。（圖／品牌業者提供）

Project Cola的品牌識別由 「虎山設計」 蘇琬羚設計師操刀，設計概念源於品牌的核心精神：「飲品」、「氣泡」與「日夜」。圖像由水滴與圓形兩個基本元素構成，象徵飲品的本質與氣泡的生命力。兩者交疊處的白色線條與色塊，勾勒出日出的意象；被分割的圓形則化為彎月，呼應品牌「白天手工可樂、夜晚創意調酒」的雙重經營理念。飽滿的水滴造型，象徵飲品經過細緻調製與萃取而成，將Project Cola所欲傳達的風味哲學具象化，成為品牌精神的視覺語言。

台南Project Cola可樂計劃雪泥機。（圖／品牌業者提供）

「艸設計」的 蔡昕倫設計師 以「氣泡」為靈感，重新詮釋府城街角的小坪數店面，讓有限的空間成為風味與體驗的延伸。騎樓地面嵌入訂製藍色圓形磁磚，象徵氣泡升起的軌跡，視線隨之一路延伸至室內吧台，讓來訪者彷彿行走於氣泡之間。

門面以重疊造型的鐵框玻璃橫拉門打造，開合之際，品牌 LOGO 會隨之分離與重組，猶如氣泡的相遇、分裂與擴散，創造出空間與品牌間的互動敘事。吧台以冷冽金屬包覆，座椅與倚靠區則選用溫潤木質，呈現「工業 × 手作」的平衡語言；而門片把手與滑輪則刻意保留機械與手作質感，讓「開門」不只是進入的動作，而是體驗的起點。整體空間融合品牌精神、材質對話與動態視覺，讓每一步的移動、每一寸的細節都成為與空間對話的節奏，構築一場兼具感知與溫度的日常設計實驗。

Project Cola可樂計劃夜晚的調酒以精釀手工可樂為基底調製。（圖／品牌業者提供）

Project Cola 可樂計劃飲品與供應時間

白日模式：自中午12點開始供應，首季飲品設計以「從手工可樂認識台灣」為主題：

001 原味 Classic Cola $120

焦糖與柑橘的輕甜，中段以肉桂、丁香、月桂葉與胡椒堆疊辛香骨架，尾段由陳皮與山楂收束，乾淨耐喝。

002 馬告 Maqaw Cola $150／東台灣新鮮馬告入檸檬汁後釋放生薑、柑橘與胡椒的多層次森林氣息，展現台灣風土個性。

003 鳳梨 Pineapple Cola $150／南部當令鳳梨的高甜度與濃香氣與香料搭配，帶來熱帶果感的奔放，白天清爽直飲，夜晚更是調酒的理想基底。

004 咖啡 Coffee Cola $150／選用衣索比亞高海拔豆，帶白花、柑橘與淡蜜香，與焦糖基底平衡，既能直飲，也能變奏成夜晚的經典酒款。

005 手工可樂雪泥 Craft Cola Slush $150／以原創可樂為基底，將其風味濃縮後重新雕刻，低溫打成的綿密雪泥，讓辛香、果香與木質調在冷冽的溫度下如絲綢般在舌上綻放。

夜晚模式：原創手工可樂或氣泡飲加入經典調酒的架構，從晚間6點到凌晨12點提供：

006 威士忌嗨波Whisky Highball $200

007 威士忌精釀可樂Whisky Coke $250

008 可樂琴酒費滋Cola Gin Fizz $200

009 咖啡可樂琴酒Coffee Colalogy $250

010 鳳梨可樂搭Pina．Cola．Da $250

011 自由古巴Cuba Libra $250

012 可樂計劃冰茶1號 Project Cola Ice Tea NO.1 $500

含：手工精釀可樂、自製可樂琴酒、威士忌、蘭姆酒、冷萃咖啡、鳳梨、馬告風格：複雜多層次、酒感濃烈。（未成年請勿飲酒、請理性飲酒、開車不喝酒、喝酒不開車）

Project Cola可樂計劃開幕資訊

日期：2025年12月23日

地址：台南市中西區民生路一段 6 號1樓

營業時間：中午12:00至凌晨00:00

Instagram: @project.cola.tw

2025年，「生甜甜圈」成為台灣甜點圈最具代表性的關鍵字之一，主打濕潤麵體與爆餡口感的生甜甜圈，成功翻轉大眾對傳統甜甜圈的想像。歲末之際，東京巴黎甜點進一步將日本近期火紅的排隊「生泡芙」帶進台灣，並升級再造，以話題新品「富士山生泡芙」為主角，結合多款創新口味生甜甜圈，於聖誕節前夕在遠東 SOGO 台北忠孝館1樓正門咕咕鐘前黃金場域，打造12/22(一)~2026/1/11(日)期間限定、以Black & Pink為主色系快閃店，讓台日甜點趨勢在東區街頭交會，颳起最甜也最美的聖誕「雙生」旋風。

東京巴黎甜點SOGO台北忠孝館快閃期間，同步推出全新生甜甜圈，並主打「生甜甜圈的第一次」，創新導入酒香、黑糖珍珠、巧克力與節慶元素，打造今年聖誕與跨年歡聚時刻視覺、味覺與拍照分享最夯主角。（圖／品牌業者提供）

於12/22(一)~12/23(二)快閃活動首兩日特舉辦超殺優惠方案，生甜甜圈買三送一，每人限購六顆，贈品以價低者計；而想要搶鮮攻頂富士山生泡芙的甜品控，結帳金額滿500元，即贈富士山生泡芙1顆，每日限量前100名，只送不賣。特惠方案僅限於遠東SOGO台北忠孝店館快閃店使用，快閃店銷售產品每日新鮮手作，數量有限，售完為止。

東京巴黎甜點富士山生泡芙源自日本近期社群爆紅的排隊名品生泡芙，由日本師傅傳授指導，東京巴黎甜點以日式正宗製程為基礎，在台灣進一步把日式生泡芙升級再造，將泡芙、杏仁奶油香氣的費南雪與法式布蕾三種甜點工藝融合於一顆富士山造型甜點中。（圖／品牌業者提供）

農曆春節即將到來，《大武山牧場》以「好運駕蛋、馬上富翁」為主題推出一系列春節特別款商品，攜手 LINE FRIENDS 熊大、兔兔、莎莉等明星夥伴，以全新馬年賀歲視覺亮相，從春節禮盒、蛋香點心到鮮蛋包裝，將蛋香化作象徵財運與祝福的開運符號，用最討喜的方式為新年注入好兆頭。

大武山牧場LINE FRIENDS特別款禮盒。（圖／品牌業者提供）



最令人期待的還有禮盒內獨家收錄LINE FRIENDS首度於台灣合作的「金蛋大富翁遊戲組」，由超萌 LINE FRIENDS 熊大、兔兔、莎莉陪大家一起骰出新年運勢，展開 2026 的福氣冒險旅程。蛋香開運迎新春，即日起至2026年2月13日《大武山牧場》官網與各大電商通路推出春節優惠最低8折起，1月4日前超早鳥優惠禮盒單盒享85折。

禮盒內獨家收錄LINE FRIENDS首度於台灣合作的「金蛋大富翁遊戲組」。（圖／品牌業者提供）

氣溫逐漸下降，冬季的寒冷讓人更渴望以甜點補充能量、提振精神與幸福感。MUJI無印良品特別精選多款深受顧客喜愛的台灣限定生產的可可與巧克力點心，融合茶香、果香、雜糧與酒精等，邀請顧客在開心的時刻、疲勞的時刻、慶祝的時刻都能享受香甜滋味。

可可花生，99元：焙炒台灣去皮花生裹上牛奶可可，香脆花生搭配入口即化的香甜牛奶可可，讓人一口接一口。（圖／品牌業者提供）

MUJI無印良品最熱銷的可可點心，首推以焙炒去皮台灣花生包裹香濃可可的可可花生、黑可可花生、可可麥片與可可玉米果，不僅甜而不膩，更能品嚐香脆雜糧與柔滑可可交織的口感，是MUJI無印良品經典不敗的人氣點心。

可可玉米果，69元。（圖／品牌業者提供）

冬天吃壽司也能暖呼呼！爭鮮迴轉壽司12月23日起全新菜色「台味熱情 火熱應援」，首次將日式料理結合台灣冬季進補聖品「麻油」，端出現點現做麻油雞湯麵與一系列台味暖食，讓民眾在冷風中走進壽司店，也能先被一碗熱湯、一口熱菜暖到心底。

爭鮮迴轉壽司12月23日起推出全新菜色，強打冬季限定麻油暖食料理。（圖／品牌業者提供）

爭鮮也推出「聖誕驚喜盲盒」，12月22日至28日限時一週登場，以盲盒結合迴轉壽司盤的方式呈現，禮物直接從迴台轉出來，吃壽司時同步抽禮物！為保留拆禮物的驚喜感，內容物完全保密，搭配迴台不斷轉動的隨機性，每一圈都有可能出現意想不到的驚喜，爭鮮以更具儀式感與趣味性的方式，陪伴民眾迎接歲末聚餐時光。

爭鮮首次推出創新玩法「聖誕驚喜盲盒」，12月22日至28日限時一週登場，以盲盒結合迴轉壽司盤的方式呈現。（圖／品牌業者提供）

同時，12月推出會員限定回饋，即日起至12月31日，會員於APP「我的票券」可領取總價值190元的折價券組（限領一次）。內容包括滿350折30、滿700折60、滿1,100折100，暖心台味搭配滿額優惠。

三立新聞網提醒您：

喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

