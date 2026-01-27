漢朝一名獄官相中兩名體態豐盈的年輕女囚，「做一事」改寫西漢王朝命運

大陸中心／唐家興報導

獄官丙吉從女囚中挑選兩名正值哺乳期的女子，負責照料劉病已的起居飲食。（影視示意圖／翻攝自百度百科）

漢宣帝劉病已的傳奇一生，始於一場最黑暗的政治風暴。公元前 91 年，西漢爆發震撼朝野的「巫蠱之禍」，剛滿月的皇曾孫被投入死牢。然而，正是基層獄官丙吉在生死關頭選擇冒死護孤，才讓這名獄中孤兒最終登上帝位。這段塵封兩千年的往事，不僅是基層官員挑戰強權的壯舉，更是丙吉救主後，西漢王朝走向「宣帝中興」的關鍵轉折點。

【巫蠱之禍席捲長安：繈褓中的政治犧牲者】

當時漢武帝晚年多疑，衛太子劉據全家慘遭株連。僅存的骨肉是剛出生不久的劉病已，他被投入長安郡邸獄，身處必死之局。在這場冷酷的權力清洗中，劉病已成了最無辜的囚犯，而當時負責管理監獄的廷尉監丙吉，成了他唯一的希望。

【獄官丙吉暗中護命：自費延醫與慎選乳母】

丙吉深知太子劉據實屬冤枉，面對繈褓中的皇曾孫，他動了惻隱之心。在暗無天日的牢獄中，丙吉不僅自掏腰包改善嬰兒的飲食條件，更從女囚中挑選品行謹厚的胡組、郭徵卿擔任乳母。在丙吉守護的四年間，劉病已數度因病命懸一線，全靠丙吉延請良醫才得以虎口餘生。

獄官丙吉畫像。（圖／翻攝自百度百科）

【抗旨拒絕屠獄命令：一夜死守保住西漢血脈】

公元前 87 年，漢武帝病重，聽信方士之言，下詔屠盡獄中囚犯。當使者深夜抵達要求行刑時，丙吉竟抗旨死守獄門，直言：「皇曾孫在此，其餘囚犯亦多無辜，不可枉殺！」雙方僵持整夜，丙吉的堅持最終換來漢武帝的覺醒與大赦，這名「獄中皇孫」才終於走出死牢。

【從死囚到真龍天子：丙吉力薦成就一代明君】

漢昭帝駕崩後，皇位繼承陷入危機。丙吉在關鍵時刻向權臣霍光極力推薦流落民間的劉病已，最終促成其登基，史稱漢宣帝。令人感嘆的是，這段救命大恩，丙吉在位十餘年間從未主動向皇帝提及，甘願做一名默默守護的臣子。

【真相大白感人肺腑：皇帝淚謝當年的救命恩人】

直到多年後一名老宮婢揭發內情，漢宣帝才震驚地發現，自己當年的救命恩人竟是身邊的丙吉。雖然當年的兩位乳母已逝，但宣帝仍重賞其後代，並對丙吉的仁義深感敬佩。丙吉晚年官拜丞相，封博陽侯，他的畫像被供奉在麒麟閣中，位列十一功臣。

【良知改寫國運：西漢王朝的奇蹟轉折】

史書以「心知太子無事實，重哀曾孫無辜。」一句話道盡丙吉的初衷。他當時並未預見這名嬰兒能成為天子，只是堅守著「人命不該枉死」的良知。正是這份勇氣，讓西漢在巫蠱之禍的灰燼中，重新迎來了中興的曙光。

