漢杞焚化爐戴奧辛又超標！大里居民怒吼：停工、拒展延

台中漢杞醫療廢棄物焚化爐的處理許可證將於明年1月到期，但該廠今年7月再度被驗出戴奧辛排放超標；「大里GO爭氣還我好空氣陣線」及多位大里居民21日到台中市政廣場陳情，要求市府立刻勒令停工，拒絕展延其甲級廢棄物處理許可證。對此台中市環保局回應，漢杞全年已因連續違規遭裁罰總計64萬元，不排除啟動停工或不予展延許可的處分。

大里GO爭氣陣線發言人鄒明諺指出，漢杞焚化爐今年7月再次被驗出戴奧辛排放超標，違反《空污法》，遭罰48萬元，這已是第二度超標。早在2018年，大里居民就因戴奧辛問題兩度至市府抗議，當時廠方承諾2024年前遷廠，市府也基於此展延許可，如今卻再度超標，等同讓21萬居民持續暴露在「一級致癌物」風險中。他強調，市府若再展延許可，形同背棄居民健康。

除了戴奧辛超標，陣線也指控漢杞多次「違法超燒」。監督施政聯盟執行長許心欣說，許可證明規定每年操作不得超過300天，但漢杞在 11月14日就達到天數卻仍持續焚燒，與過去多次超時操作如出一轍。她痛批環保局執法過於消極，「這麼明顯的違法，為什麼不敢直接停爐？」

小民參政歐巴桑聯盟執行委員張鈺偵也表示，焚化爐1公里範圍內有11所學校，孩子每天都在「吸風險」。她控訴市府屢罰不改等於失職，要求盧秀燕市長依《空污法》立即對漢杞採取停工或停業措施，不能再用宣傳掩蓋污染。大里居民自9月起發起連署，目前累積線上與紙本超過700份，要求市府在漢杞許可於2026 年1月到期後絕不再展延。

環保局強調，漢杞為重點管制污染源，戴奧辛超標與操作天數超限已分別裁罰48萬與16萬元；若今年操作日數再度超標，將依法處10萬至2000萬元罰鍰。至於是否同意展延許可，環保局強調，違規紀錄將納入審查，若未提出完善改善計畫，不排除不同意展延並啟動停工程序，以確保市民健康與環境品質。

