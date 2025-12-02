漢杞焚化爐連4年違規超燒 環團怒吼：台中市府應斷水斷電

大里GO爭氣陣線、監督施政聯盟等多個環團2日到台中市政府陳情，要求市府立即對漢杞斷水斷電、勒令停工。（圖／監督施政聯盟）

台中漢杞醫療焚化爐被環團發現已連續第4年違規超燒，大里GO爭氣陣線等多個環團2日到市府陳情，強烈要求市府立即對漢杞斷水斷電、勒令停工，並廢止或不予展延明年1月到期的操作許可證。台中市環保局局長吳盛忠回應，一定會依法處理，對操作許可證展延會依規嚴格審查。

大里GO爭氣陣線、監督施政聯盟、小民參政歐巴桑聯盟等多個團體二度到台中市政府陳情，怒指漢杞焚化爐自11月14日達到今年300天操作許可上限後，仍持續違法超燒達15天。

大里GO爭氣陣線發言人鄒明諺強調，漢杞已連續4年違規超燒，過去3年卻僅輕罰16萬元，要求市府立即斷水斷電、勒令停工，並廢止其即將到期的甲級許可證。監督施政聯盟執行長許心欣指出，漢杞是戴奧辛超標、空汙洩漏等累犯，多種違法樣態已達《空汙法》情節重大標準，市府不該消極只開罰單。

小民參政歐巴桑聯盟台中黨部發言人蔡佩珊疾呼市長盧秀燕勿犧牲居民健康。台灣綠黨政策會副主任王振庭強調，漢杞處理高風險醫療廢棄物，超時運轉恐增戴奧辛與重金屬逸散風險，要求漢杞應每年停機維護兩個月，中央也應檢討《空汙法》以強化許可制度。

對此，台中市環保局表示，該廠許可證雖原則可展延5年，但因汙染排放問題前次僅展延 1.5年。由於漢杞持續違反環保法令，環保局已將違規事實列入此次許可展延審查條件，目前正嚴格檢視其操作、流程及汙染防制效能。

環保局也指出，漢杞近3年操作日數均超過許可的300日上限，違反《空汙法》第24條，雖年處理量未超標，但已於10月裁罰16萬元。11月 20日再次發現年度操作日數達302日，已再次提醒。至於是否祭出停工處分，須符合《空汙法》情節重大要件，目前正整體審酌。環保局強調已佈建AI攝影機24小時監控排放，並持續稽查，為市民嚴格把關。

