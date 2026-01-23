漢武帝與武則天／陳慧文

陳慧文

莉莉是個愛玩電腦和手機的小女孩，很少翻閱書籍，導致她對許多常識和歷史事蹟都不大瞭解。

有一天，莉莉和爸媽在家吃晚餐時，爸媽談到最近的一部連續劇中，有「漢武帝」的角色，莉莉好奇地問道：「漢武帝是男生還是女生？應該是女生吧？」

爸媽聽了都笑起來，媽媽回答說：「當然是男生啦！」莉莉卻疑惑地說：「可是不是有個女皇帝叫什麼『武』的嗎？」

這時，餐廳突然颳起一陣金色的龍捲風，把他們一家人都嚇得躲在牆角，沒多久風勢平息了，頭戴皇冠、身穿龍袍的一男一女神奇地站立在餐廳中。兩位都氣場強大，不怒自威，一看即知絕非平凡人物，完全不像是闖空門的小偷或穿古裝的演員，莉莉和媽媽呆呆地看著這兩位古代皇帝，不知所措；而莉莉的爸爸雖然也很緊張，但已在心裡推測出：這兩位想必就是漢武帝和武則天了。

漢武帝首先威風凜凜地說：「朕在位期間開疆拓土，締造盛世，此女為何不識？」武則天亦杏眼圓睜地說：「朕乃史上惟一女皇帝，此女為何不知？」莉莉的爸爸平常看多了古裝連續劇，竟拱起手來對答如流地說：「啟稟陛下，二位雄才大略，功績卓著，至今無人不知、無人不曉，草民家中的歷史書籍中，亦有記載，只因小女莉莉年紀尚幼，才不知二位的豐功偉業，請陛下息怒。」

莉莉聽到爸爸一本正經地說出這一段話，忍不住哈哈大笑起來，媽媽嚇得抱緊莉莉說：「小女年幼無知，請皇上恕罪！」莉莉聽媽媽這麼說，笑得更大聲了；沒想到武則天看了看莉莉，竟點點頭說：「此女雖然愚昧，倒還有些膽識。」漢武帝亦說：「所言甚是。」然後對莉莉爸媽說：「爾等家中有何歷史書籍，拿給朕瞧瞧。」

莉莉媽媽趕緊去書房，把她以前買給莉莉的一套歷史故事書拿過來，漢武帝把長袖往右一揮，就翻到了介紹漢武帝的那一頁；再往左一揮，就突然把莉莉帶進書中的漢朝，讓她親眼見識漢武帝如何帶領十八萬大軍平定匈奴。接著，武則天也把莉莉帶進書中的唐朝，讓她親眼見證武則天如何英明果決地治理政事。

最後，兩位皇帝和莉莉又回到了餐廳，莉莉的爸媽衝過來抱住莉莉，莉莉興奮地說：「原來漢朝和唐朝都非常興盛，但是兩個朝代的服裝、文字、制度……等都有所不同，我以後不會再把漢武帝和武則天搞混了！」

兩位皇帝讚許地說：「孺子可教也！希望妳日後認真學習，成為一個有知識、有智慧的人。」說完，金色的龍捲風又旋轉了起來，兩位皇帝就在其中消失了。莉莉發現歷史故事書是多麼生動有趣，她躍躍欲試地說：「我要把這些書全部看完，認識更多歷史人物！」爸爸媽媽聽了都很高興！