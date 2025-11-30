漢江跑步的帥哥！「BTS V零偽裝運動照曝光」粉絲狂哀嚎

韓國男團BTS（防彈少年團）成員V（金泰亨）。（圖／翻攝自V IG）





韓國男團BTS（防彈少年團）成員V（金泰亨）在2023年12月入伍前，就和ARMY（粉絲名）表示會健壯回歸，退伍後整個人變得壯實，也經常在社群分享運動日常，近日分享出零偽裝在漢江跑步的照片，引來ARMY哀嚎：「怎麼沒遇到！」

韓國男團BTS（防彈少年團）成員V（金泰亨）簡單一身黑的運動裝在漢江跑步。（圖／翻攝自V IG）

韓國男團BTS（防彈少年團）成員V（金泰亨）簡單一身黑的運動裝在漢江跑步。（圖／翻攝自V IG）

V在IG分享了自己沒有偽裝，簡單一身黑的運動裝在漢江跑步，配文寫下：「現在如果要跑步，風太冷了」，雖然在低溫跑步，但他依舊全身是汗，可以看出應該運動很長時間。

廣告 廣告

對於V在漢江跑步卻沒有被認出，許多ARMY紛紛直呼：「早知道就也去跑步！」、「怎麼每次去漢江都沒有看見這種帥哥」、「下次在漢江要緊盯每一個跑步的帥哥。」

事實上，V在入伍前是標準的紙片人身材，當時他和ARMY承諾自己會好好鍛練，增重到86公斤回歸，如今可以看見比起入伍前，V真的壯實許多，肌肉線條都讓ARMY看的激動不已。



【更多東森娛樂報導】

●2025 MAMA／Rosé、ENHYPEN奪大賞 Cortis才出道就拿新人獎

●邱澤、許瑋甯愛兒Ian現身！「正面照曝光」神複製爸爸

●2025 MAMA／踩政治紅線！「把台灣、香港列國家」陸網炸了

