漢田生技勇奪永續雙獎！打造生技製造新標竿

台灣永續能源研究基金會（TAISE）「2025台灣企業永續獎頒獎典禮」於昨日(26) 舉行，台灣最大軟袋保健飲品製造商漢田生技（1294）榮獲「台灣永續績優企業」與「永續報告獎－銀級」雙項肯定，董事長李雨霖先生並親臨現場代表受獎。作為台灣健康保健飲品的重要推動者，漢田多年來將永續視為企業營運的核心策略，從產品設計、製程優化到供應鏈治理皆以「專業深耕、誠信合作、價值共創」為基礎，致力在追求成長的同時，也讓企業活動為社會與環境帶來正向影響。

漢田主力的常溫機能型軟袋包裝具備高阻隔、輕量與安全三大特性，相較傳統瓶裝可節省約 80% 包材、降低約 60% 運輸成本並減少 40–50% 碳排放，伴隨永續意識提升，軟袋亦已成為各大客戶積極導入的主流包材。

在製程端，漢田近年積極落實節能減碳，2024 年與食品工業發展研究所合作，優化殺菌條件與產線流程，在符合食品安全要求下提升能源效率並降低蒸氣與水資源使用，強化綠色製造能力。社會參與方面，公司秉持「社會共融」與「弱勢關懷」的初衷，長期參與「集食送愛」公益計畫，並於產品包裝導入公益 QR Code，讓消費者可直接參與善循環，擴大公益影響力。

漢田亦依循 GRI 與 SASB 準則發布永續報告書，以綠色製造、產品責任、研發創新、友善職場、誠信經營與社會共榮六大主軸構築完整 ESG 行動架構。

李雨霖指出，永續從非附加選項，而是漢田營運的 DNA。此次獲獎是對全體同仁與合作夥伴多年努力的肯定，也將激勵公司持續把「品質、環境、責任」三大理念落實於每一項產品與重要流程。展望未來，漢田將持續推動綠色包裝創新、節能減碳行動、ESG 資訊透明化以及員工與社區的永續發展，期望讓永續價值成為消費者、股東與社會共享的長期資產。

