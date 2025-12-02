漢田生技看旺第4季 將推三大動能拚營運成長

（中央社記者何秀玲台北2日電）漢田生技（1294）總經理王國華表示，今年上半年營收因關稅、匯率與終端觀望情緒影響，品牌客戶下單趨於保守，年減7%；不過隨著9月起市場需求回溫，預期第4季營收將重返成長，未來將以「新素材導入、通路滲透、海外布局」三大動能推動營運成長。

液劑軟袋保健食品代工廠漢田生技今天召開法人說明會。王國華說，保健飲品主流包材以玻璃瓶與軟袋為主，以漢田的營收規模推估，台灣軟袋在液態保健飲市場的滲透率僅約3.7%，仍處於早期階段。

他指出，隨著玻璃瓶逐步被更輕量、減塑的軟袋替代，軟袋保健飲品仍具成長空間，預期未來5年台灣軟袋市場將以15%至20%速度擴張；在產能方面，王國華表示，溪湖廠擴產期已結束，現有產能足以支撐未來5年的成長，接下來的首要任務是將產能填滿。

他說，漢田將從三大方向著手，首先新產品部分，透過策略聯盟取得高潛力素材，今年已與一家上櫃功能性益生菌原料商達成合作，將共同打造液態益生菌產品。

其次在通路部分，漢田將進一步切入過去滲透率較低的藥局、直銷與超市通路，以擴大消費者觸及範圍，並提升長期現金流的穩定性。海外市場方面，他表示，東南亞客戶需求已開始增強，漢田與國際直銷品牌可能有合作進展，海外布局有機會在2026年起看到規模化的營運貢獻。（編輯：張良知）1141202