漢田生技訂單動能回溫！Q4有望恢復成長

台灣永續能源研究基金會（TAISE）日前公布最新一屆「2025 台灣企業永續獎」榜單，軟袋一站式代工龍頭漢田生技（1294）榮獲「永續報告獎－銀級」肯定，並將出席頒獎典禮接受公開表揚。

漢田生技表示，永續經營早已內化為企業文化核心，並落實於產品設計、綠色製程與包裝創新之中。公司主力的常溫機能型軟袋包裝具備高阻隔、輕量與安全特性，相較傳統瓶裝可節省約 80% 包材、降低約 60% 運輸成本，並減少 40–50% 碳排放；且無須冷鏈保存，大幅提升供應鏈效率，在永續意識提升下，已成為主要客戶積極導入的主流劑型。

在製程端，漢田近年持續推動減能減碳。2024 年與食品工業發展研究所合作，優化殺菌條件與產線流程，在符合食品安全與法規要求下提升能源使用效率、降低蒸氣與水資源消耗，進一步強化綠色製造能力。在社會參與，公司秉持「社會共融」與「弱勢關懷」的初衷，持續履行企業責任，積極參與「集食送愛」公益計畫，並於包裝導入公益 QR Code，讓消費者能直接參與善循環。漢田也依循 GRI 與 SASB 準則發布永續報告書，以綠色製造、產品責任、研發創新、友善職場、誠信經營與社會共榮六大主軸構築完整 ESG 架構。董事長李雨霖表示，漢田的目標是「在提供健康生活解方的同時，也成為環境永續的守護力量」。

在營運方面，今年第三季營收達 1.96 億元，年減 1.4%；營業利益為3,810 萬元，年減 30.1%；稅後淨利3,084 萬元，年減 28.3%。前三季營收5.65 億元，年減 5.1%；營業利益為1.27 億元，年減 21.3%；稅後淨利1.02 億元，年減 18.6%。

漢田生技表示，今年受關稅變數影響，部分客戶下單較為保守，致使前三季營運承壓。不過，隨不確定性逐步解除，整體訂單動能自 9 月起明顯回溫，9 月營收年增 39.8%、10 月年增 43.7%，顯示成長力道已重新啟動，公司預期成長趨勢可望延續至第四季。

漢田目前為台灣擁有最多專利袋型、產能規模最大的液態軟袋代工廠，產能為主要競爭對手四倍以上。董事長李雨霖指出，在包材具備永續優勢之外，液態劑型本身也因吸收效率快、配方彈性高及飲用便利性而具備明顯市場競爭力，並已成為保健食品產品升級的重要方向。

