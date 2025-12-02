漢田生技走出低谷 看好明年營運雙位數成長

▲台灣最大軟袋保健飲品製造商漢田生技今（2）日舉行法說會。（圖╱漢田生技提供）

[NOWnews今日新聞] 台灣最大軟袋保健飲品製造商漢田生技今（2）日舉行法說會，總經理王國華表示，今年上半年品牌客戶下單趨於保守，確實營收與去年相比是有落後，但9月開始需求已明顯回溫，營收年增39.8%、10月年增更高達 43.7%，已走出短期低谷，看好明年營運可達雙位數成長。

漢田指出，現已建立領先同業的結構性優勢。公司目前產能達到1.91億包，是同業平均四倍以上，也是少數能做到破包率低於千萬分之一的廠商。漢田強調，真正的競爭力並非只有封裝技術，而是「把素材做到有效、好喝、可穩定量產」的能力。公司每年開發超過170款新品，銷售量超過300萬包的明星產品成功率達 30%，過去亦曾協助客戶打造單年銷售破千萬包的長銷系列，顯示漢田其作為產業King Maker的地位，這些能力是品牌願意持續把新品與主力品項交給漢田製造的原因，使客戶留存率長期維持在 80% 以上，也讓公司在產業集中化的趨勢中持續受惠。

漢田預期，第四季營收將重返年增，未來五年將以「新素材導入、通路滲透、海外布局」三大動能推動成長，並以ROE >25%、股利發放率>70%作為公司長期目標，持續提高股東報酬。

王國華指出，目前公司營收成長與去年同期相比是落後的，要把這樣的落後填平，但9月開始已經比去年好，這樣的結果來看「我們認為確實已經在改善谷底。」

他也提到公司能見度，直言保健品的能見度不像半導體一看「可以看到半年」，所以只能說全年每一季的銷售狀況，已經掌握到與客戶的互動，預期明年雙位數成長是可以達成的，明年第一季應該也能保持這樣的速度來成長。

至於海外布局方面，王國華表示，現在的銷售比例來看，海外市場確實比較低，因此從去年開始，就已經陸續在做布局，台灣市場是一個長久的經營市場，透過目前與客戶互動應該會在明年下半年或後年開始展現海外市場的效益。

