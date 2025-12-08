漢田生技11月營收年增三成 寫興櫃同期次高
[NOWnews今日新聞] 漢田生技今（8）日公布上月營收，11月合併營收7,006萬元、年增 30.35%，寫下興櫃同期次高，已連續三個月維持超過三成的強勁年成長。漢田表示，品牌下單回溫與新品推出的帶動下，2026年營收可望重回雙位數成長。
近年台灣液態保健品市場持續擴張，但軟袋包材滲透率僅約3.7%，仍處早期階段。漢田預估隨著軟袋具備輕量化、減塑與物流效率等優勢，市場未來五年將以15至20%的速度成長；而品牌端對具規模、研發能力與穩定量產能力的製造夥伴依賴度也持續提升，使產業加速走向「大者恆大」。
漢田指出，在此趨勢下，漢田具備明確且難以複製的優勢，包括 1.91億包年產能、千萬分之一極低破包率，以及每年超過170項新品的開發能力；明星商品成功率達30%，並長期維持超過80%的客戶留存率。隨著溪湖廠擴產完成，未來三至五年無需大型資本支出，將以提升稼動率與生產效率推動獲利擴張。
漢田將聚焦三大方向以提升訂單與稼動率：導入新素材、擴大通路滲透、加速國際布局。新品方面已與一家上櫃功能性益生菌原料商合作，將共同打造液態益生菌產品；通路方面除電商外，亦將加速切入過去滲透率較低的藥局、直銷與超市通路，以擴大消費者觸及並提升長期現金流的穩定性；海外方面，東南亞客戶需求已開始增強，與國際直銷品牌的合作亦逐步推進，預期2026至2027年有望開始看到規模化貢獻。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
軟袋保健品龍頭漢田生技走出低谷 看好明年營運雙位數成長
走出關稅影響 漢田生技保健飲品訂單回溫、第四季有望延續動能
荒謬！因百元匯款遭凍結 生技公司差點倒閉
其他人也在看
記憶體、玻纖布雙題材救不動？「這檔」11月營收年月雙減 三大法人暴砍2.5萬張居冠
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（8）日在權王台積電（2330）以及其旗下CoWoS先進封裝供應鏈強勢上漲的激勵下，加權指數開高走高，終場大漲322.89點...FTNN新聞網 ・ 7 小時前 ・ 1
超狂！緯創11月營收2806億元年增194% 寫歷史新高
超狂！代工大廠緯創（3231）AI伺服器出貨衝高，帶動11月合併營收達2,806.24億元，不僅較10月的1,850.62億元增長51.64%，也較去年同期大增194.64%，一口氣改寫歷史新高。Yahoo奇摩股市 ・ 15 小時前 ・ 17
台股2026上看3萬點！AI供應鏈、記憶體行情持續發威 專家點名「這3檔」可抱緊
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導在AI需求強勢帶動下，包含記憶體族群在內的多檔供應鏈個股今年全面走高，台股也一再刷新歷史新高。展望明（2026）年行情，...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
記憶體撐場！華邦電收漲停登成交王 分析師揭更旺股：華東已見回不回
記憶體缺貨潮未歇，相關族群今（8）日表現亮眼，華邦電（2344）早盤一度大漲逾9%，終場收在漲停價67.9元，距離前高69.1元咫尺之遙，並以31萬張成交量高居台股冠軍。分析師表示，封測廠華東（8110）一早即攻上漲停，另有6.3萬排隊等買，由於已創下新高價，在前方萬里無雲之下，有望持續「見回不回」的向上攻堅。Yahoo奇摩股市 ・ 19 小時前 ・ 1
緯創11月營收「噴到外太空」！網嗨「股價要破新高了吧」 分析師：關鍵看量能
緯創（3231）AI伺服器出貨衝高，帶動11月合併營收達2,806.24億元，月增51.64%，年增194.64%，創下歷史新高，掀起網友熱議「這太鬼了 噴到外太空」「這營收eps應該穩穩上2位數了」「嚇死人喔 要噴到200了」。對此，資深證券分析師王兆立表示，緯創歷史高點161.5元短期內具突破機會，「若不是明天，就是接下來幾天」，關鍵仍在量能是否放大，若成交量能放大至5至6萬張以上，甚至挑戰8萬張，則有助於成功換手並推升股價續攻。Yahoo奇摩股市 ・ 13 小時前 ・ 6
AI伺服器散熱需求猛！「這檔」飆漲停達連3漲噴16% 成交放量狂翻7倍
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導散熱廠元山（6275）4日在法說會上公布利多消息，總經理劉賢文指出，未來會持續發展高階液冷散熱和AI伺服器散熱模組，可望為...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
才剛入選0056成分股！玉山金一度暴噴7.5％ 名師：漲勢還沒結束
擁有152萬受益人的元大高股息（0056）新增玉山金（2884）為成份股，推升玉山金股價一度上漲7.5%，專家表示，納入重量級ETF、升息循環、年底做夢行情三大利多激勵下，還有補漲空間，但投資人短線請不要追價。Yahoo奇摩股市 ・ 19 小時前 ・ 1
鴻海營收創高卻難漲...今震盪守230元大關 分析師曝原因
國際電子代工大廠鴻海（2317）上周五盤後公布11月營收成績，以8443億元、年增25%的成績寫下同期新高以及單月次高的新猷。不過鴻海今（8）日股價反倒呈現震盪格局，持續守在230元大關，雖然沒有跌破，不過也未見營收行情發酵，運達投顧分析師陳石輝指出，鴻海營收成績符合預期，因此難帶出量能，季線壓力壓頂，因此難有表現。Yahoo奇摩股市 ・ 18 小時前 ・ 10
低軌衛星訂單滿手！這「通訊衛星元件大廠」11月營收創高...全年獲利看俏 股價飆上歷史新天價
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導隨全球低軌衛星（LEO）題材逐步升溫，相關建置進入密集部署階段，通訊衛星元件大廠昇達科（3491）也因LEO應用相關元件出貨...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
ABF訂單滿手！三大法人砸99億狂掃「它」近5萬張 高階T-Glass缺貨延燒、明年更吃緊
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數上週（12/1~12/5）終場上漲354.41點，漲幅1.28%，收在27,980.89點，據證交所盤後公布籌碼動向，上週三大法人合...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
台美利差收斂…央行警戒熱錢來襲！做好長期抗戰準備
市場預期美國聯準會十一日將延續降息，據悉，中央銀行內部已提前關注熱錢動向，準備好面對一場「長期抗戰」。隨著台美利差必然收...聯合新聞網 ・ 22 小時前 ・ 10
外資連5買！三大法人買超達191.17億元 股民直呼又要衝了：來真的？
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／台北報導台股上市指數今（8）日終場上漲322.89點，加權指數收28303.78點，漲幅1.15%，成交金額為4247.44億元。據證交所盤後公布籌碼...FTNN新聞網 ・ 12 小時前 ・ 1
台積電先進封裝訂單大爆滿 擴大委外釋單…日月光大贏家
台積電先進封裝產能大爆滿，正擴大委外釋單，相關訂單外溢效應大開，日月光投控旗下日月光半導體和矽品成為大贏家。因應台積電龐...聯合新聞網 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
網飛砸720億美元收購華納兄弟探索，串流戰局與好萊塢版圖全面改寫
【財訊快報／陳孟朔】外電報導，網上串流平台巨擘--網飛(Netflix，美股代碼NFLX)宣布，將斥資720億美元收購美國娛樂巨擘華納兄弟探索(Warner Bros Discovery，美股代碼WBD)的電影與電視工作室，以及串流平台HBO與HBO Max，交易對華納兄弟探索整體企業價值約827億美元，被視為其成立以來最大膽、最關鍵的一次戰略轉身。消息公布後，上週五網飛股價帶量收跌2.89%，報100.24美元，成交金額達130.54億美元，位美個股第4高；華納兄弟探索股價則大漲6.28%，報28.61美元，週線急漲8.67%，連續第八週收紅，顯示資金普遍押注此案最終能落地。依協議，交易以現金加股票方式支付，華納兄弟探索股東每股將獲得27.75美元對價，對應股權價值約720億美元，企業總價值約827億美元。為降低監管壓力與資產過度集中疑慮，華納兄弟探索需先完成今年6月宣布的公司分拆計畫，把流媒體及工作室部門與全球網路部門拆成兩家獨立上市公司，新拆出的Discovery Global將持有全球網路資產，包括CNN、TNT體育與Discovery頻道等有線電視頻道以及相關數位產品，這部分財訊快報 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
外資周周買 抱股過節
隨著聯準會（Fed）降息機率不斷攀高，全球流動性快速回暖，外資態度也明顯轉多。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
全球軍工股突飛猛進 謝金河：台灣落後很多
[NOWnews今日新聞]先前總統賴清德提出金額上看1.25兆元新台幣的國防特別預算，不過遭到立法院程序委員會封殺，暫緩審議列案。對此，財信傳媒董事長謝金河在臉書發文表示，其實這個預算除了強化台灣的自...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 33
記憶體還能衝！華邦電猛飆漲停「成交額199.7億」贏過台積電 PCB欣興、富喬都在榜上
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（8）日開盤小漲53.11點至28,034.00點，最高一度上漲238.52點至28,219.41點，截至上午11時20分暫報28,213.06...FTNN新聞網 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
股匯齊漲！新台幣強升逾一角 專家示警：恐迎來新一輪升值
股匯齊漲！在市場普遍預期美國聯準會（Fed）將啟動降息循環的氛圍下，台股今（8）日盤中漲逾200點站回2萬8，新台幣兌美元匯率強升逾1 角。外匯專家指出，隨著美國降息預期升溫、美元指數承壓，亞幣近期可能維持偏強格局，若新台幣今日收盤穩站31.1元之上，可能形成新的升值區間。Yahoo奇摩股市 ・ 19 小時前 ・ 32
今年漲60％還不夠？ 世界黃金協會：明年再飆30％
世界黃金協會（World Gold Council）發布最新報告指出，黃金在2025年表現出色，迄今漲幅超過60%，並已創下逾50次歷史新高。這一亮眼成績主要受到地緣政治緊張、經濟不確定性升高、美元走軟以及價格上漲勢頭強勁等因素推動。投資者與各國央行紛紛增加黃金配置，以尋求投資組合的多元化與穩定性。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 發起對話
封測股吃香喝辣！華東漲停創新高價炸11萬張買單排隊 矽格、典範同步漲停
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導DRAM、NAND缺貨潮除了記憶體族群飆漲外，也同步推升封裝測試廠股價，如指標廠華東（8110）今（8）就衝出漲停，創歷史新高價...FTNN新聞網 ・ 11 小時前 ・ 發起對話