漢皇搶攻雙北都更市場 預告明年釋出450億案量

漢皇集團近年推案跨足雙北，預計明年將推有450億元案量，圖右為漢皇集團董事長孫正乾。（圖／方萬民攝）

台北市政府積極推動都市更新，今（21）日上午於士林海光段舉辦「漢皇韶光」開工動土典禮，此案為北市公辦都更案，由漢皇集團標下擔任出資者。漢皇近年逐步從新北跨入北市推案，鎖定都更危老案快速壯大推案版圖，漢皇預告，明年將有450億元案量推出。

漢皇近年逐步從新北在地建商，跨足北市推案，「漢皇韶光」為漢皇進入北市的第3案，士林、北投的第1案。參與的雙北的公辦都更案累計有4案，相當積極搶攻雙北都更危老市場。

漢皇副總蔡孟言表示，投標公辦都更案的好處就是速度快，此案去年11月簽約，1年後即可動工。他也預告，明年將迎來推案潮，預計可達450億元，「接下來3~5年案量滿滿，請大家多支持！」

「漢皇韶光」公辦都更案今舉辦動土典禮，此案為漢皇進入北市的第3案。（圖／方萬民攝）

今日動土典禮，台北市府都市更新處處長詹育齊出席表示，此案原本是消防局舊宿舍，經過市府協調周邊私地後成為公辦都更，不過疫情期間遇到缺工缺料，最後引進漢皇擔任出資者。未來不只興建地上15層、地下3層建築，也會提供居民活動中心及托嬰服務，期待為地方帶來改變。

漢皇集團董事長孫正乾也提到，他當兵後即踏入建築業，以前起厝和現在完全不一樣，以前混凝土是2000磅起跳，現在技術非常進步，從設計開始就是4000磅以上，就算是1萬多磅都可以，所以以前房子30年就要都更，現在都是蓋百年建築。因此漢皇更負責任，看不到的地方就是結構，都要用一級品；看得到的地方裝修更要注意做好。

「漢皇韶光」位於北市士林區延平北路巷弄內，地理位置緊鄰北士科，未來還有捷運環狀線Y24社正公園站話題，捷運通車後可快速連結內科、士林及信義計畫區。該案基地面積約771坪，產品規劃16~35坪、2~3房，共162戶，漢皇可售近140戶，可售總銷35億元，預計2029年完工交屋。

蔡孟言表示，該案每坪開價88～99萬元，相較北士科每坪單價站上百萬，此案具單價親民、生活機能好，總價落在2000~3000萬元，符合小家庭、首購與科技族群需求，提供另一個親民的選項。

