漢皇集團公辦都更案「漢皇韶光」動土 瞄準北士科共榮圈
【陳揚盛／台北報導】雙北都更已是趨勢，臺北市政府積極推動都市更新，11/21於士林海光段舉辦「漢皇韶光」開工動土典禮，象徵北市公辦都更推動再邁入重要里程。由臺北市都市更新處代表、漢皇集團與地方仕紳見證下正式啟動工程，宣告延平北路五段與北士科共榮區域邁入新階段。
漢皇集團董事長孫正乾致詞時表示，現在技術及建材進步，新建的房子已不像過去30年就要都更，漢皇的目標則是讓每棟房子都成為百年建築，不僅這一代能住，兒子能住，孫子也能繼續住。
漢皇韶光基地位於士林區延平北路5段巷內，原為客運處與消防局的舊宿舍，約771坪， 未來將興建地上15樓，地下3層大樓，16–35坪、2至3房，開價每坪88至99萬元，未來也提供居民活動中心及托嬰服務。
臺北市都市更新處表示，本案為臺北市政府與民間企業協力打造的公辦都市更新代表性計畫，基地位於士林延平北路五段，以完善的公益設施與城市步道設計，改善舊有環境、提升地區景觀與居住安全，同時也兼顧弱勢照顧與公共使用需求，是北市公辦都更政策中具代表性的進展。
本案因其地理位置緊鄰北投士林科技園區（北士科），兼具科技產業與公益都更雙軸效益。未來捷運環狀線Y24社正公園站通車後，加上後續規劃的輕軌路網，可快速連結內科、士林及信義計畫區，打造北台灣科技生活圈完整交通樞紐。
漢皇集團表示，「漢皇韶光」不僅是建築計畫，更代表北市在公辦都更、公益回饋與城市再生上的重要里程碑。從社福空間、人行綠帶、文化藝牆到科技潛能導入，皆以城市永續與人文傳承作為核心，希望透過此次開工儀式，向外宣示海光段更新將正式啟動，為延平北路五段地區與北士科帶來全新的城市風貌。
