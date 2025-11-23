漢皇集團公辦都更案「漢皇韶光」動土 瞄準北士科共榮圈

【陳揚盛／台北報導】雙北都更已是趨勢，臺北市政府積極推動都市更新，11/21於士林海光段舉辦「漢皇韶光」開工動土典禮，象徵北市公辦都更推動再邁入重要里程。由臺北市都市更新處代表、漢皇集團與地方仕紳見證下正式啟動工程，宣告延平北路五段與北士科共榮區域邁入新階段。

漢皇集團董事長孫正乾致詞時表示，現在技術及建材進步，新建的房子已不像過去30年就要都更，漢皇的目標則是讓每棟房子都成為百年建築，不僅這一代能住，兒子能住，孫子也能繼續住。

漢皇韶光基地位於士林區延平北路5段巷內，原為客運處與消防局的舊宿舍，約771坪， 未來將興建地上15樓，地下3層大樓，16–35坪、2至3房，開價每坪88至99萬元，未來也提供居民活動中心及托嬰服務。

漢皇韶光是臺北市政府與民間企業協力打造的公辦都市更新代表性計畫。陳揚盛攝

臺北市都市更新處表示，本案為臺北市政府與民間企業協力打造的公辦都市更新代表性計畫，基地位於士林延平北路五段，以完善的公益設施與城市步道設計，改善舊有環境、提升地區景觀與居住安全，同時也兼顧弱勢照顧與公共使用需求，是北市公辦都更政策中具代表性的進展。

漢皇集團董事長孫正乾表示，漢皇的目標是讓每棟房子都成為百年建築。陳揚盛攝

本案因其地理位置緊鄰北投士林科技園區（北士科），兼具科技產業與公益都更雙軸效益。未來捷運環狀線Y24社正公園站通車後，加上後續規劃的輕軌路網，可快速連結內科、士林及信義計畫區，打造北台灣科技生活圈完整交通樞紐。

海光段更新正式啟動，為延平北路五段地區帶來全新的城市風貌。漢皇提供

漢皇集團表示，「漢皇韶光」不僅是建築計畫，更代表北市在公辦都更、公益回饋與城市再生上的重要里程碑。從社福空間、人行綠帶、文化藝牆到科技潛能導入，皆以城市永續與人文傳承作為核心，希望透過此次開工儀式，向外宣示海光段更新將正式啟動，為延平北路五段地區與北士科帶來全新的城市風貌。

漢皇韶光基地位於士林區延平北路5段巷內。陳揚盛攝

