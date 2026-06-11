漢磊：8吋碳化矽預計下半年量產

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漢磊科技(3707)於今(11 )日召開股東常會，會中順利通過 2025 年度營業報告書等案，並完成董事改選。(記者洪友芳攝)

〔記者洪友芳／新竹報導〕化合物半導體晶圓代工廠漢磊科技(3707)於今(11 )日召開股東常會，會中順利通過 2025 年度營業報告書等案，並完成董事改選；面對近期的營運挑戰與虧損壓力，漢磊董事長徐建華表示，公司目前正處於由傳統矽基(Si)向化合物半導體(SiC/GaN)轉型的關鍵投資期，隨著 8 吋碳化矽(SiC)製程開發完成，下半年邁入量產，公司將全面優化產品組合，致力提升產能利用率，朝轉虧為盈的目標穩步邁進。

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漢磊表示，受到全球消費性電子庫存調整及傳統工控需求復甦緩慢影響，加上折舊費用與新製程研發投入高昂，導致近期財報表現仍面臨虧損壓力。經營團隊並未放慢轉型腳步，短期內將以「去瓶頸化、提升高毛利產品比重」為核心策略。

漢磊指出，目前在AI伺服器電源、高效能運算(HPC)及車用電力系統等高階功率元件的代工市場上，國際整合元件大廠(IDM)的長期委外趨勢並未改變，漢磊將持續深化與核心客戶的合作，確保未來產能利用率重回健康水位。

在關鍵的技術布局方面，漢磊與策略夥伴合作建置的 8 吋碳化矽(SiC)新產線，目前試產驗證順利進行，預計將於 2026 年下半年邁入商業化量產。

漢磊也持續開發新一代的 SiC 平台技術可有效提升元件效能並優化晶粒面積，除了能降低目前 6 吋製程的成本、提升技術競爭力外，更將成為未來營運成長動能的重要基石。

漢磊強調，半導體製程轉型是一場長期戰役，公司將結合轉投資磊晶廠嘉晶(3016)的上游材料優勢，落實集團整合的服務價值。未來的營運方針將秉持審慎穩健原則，嚴格控管各項資本支出與營運成本。經營團隊有信心透過核心技術的升級與高附加價值產品的放量，帶動公司進一步轉虧為盈。

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