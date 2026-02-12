漢神巨蛋新春日本物產展登場 高雄獨家「TRUFFLE DONUT」掀排隊潮
農曆新年腳步將近，走春拜年、探訪親友帶動伴手禮商機。漢神巨蛋即日起至2月24日在8樓活動會館推出「新春日本物產展 Sweets & Gourmet Collection」，集結51家日本人氣名店與特色品牌，從排隊甜點、職人和菓子到九州名產與日式工藝一次到位，打造濃厚日本年味的採購盛會，其中高雄獨家登場的日本甜點「TRUFFLE DONUT」更成為現場焦點，吸引大批人潮搶購。
本次展覽網羅全台獨家3家、高雄獨家3家及初登場22家品牌，話題十足。來自鳥取縣、在日本掀起排隊風潮的「TRUFFLE DONUT」首度進駐高雄，將南瓜揉入麵糰，打造外酥內Q的甜甜圈口感，並推出漢神巨蛋限定口味「抹茶紅豆生甜堡」，融合抹茶苦韻與紅豆香甜，成為甜點控爭相打卡的新品。
↑圖說：在日本掀起排隊風潮的「TRUFFLE DONUT」首度進駐高雄。（圖片來源：漢神巨蛋提供）
同樣備受矚目的還包括來自秋田角館的「くら吉 KURAKICHI」，主打嚴選食材與現做工藝，帶來蒙布朗銅鑼燒、包入整顆善兵衛栗的大福及精緻和菓子禮盒，兼具視覺與味覺質感；山形縣品牌「上山秀」則以當地品牌米「つや姫」製作泡芙，展現米香與多層次口感。美食版圖亦延伸至鹹食領域，福岡久留米名店「中る拉麵 ATARU RAMEN」首次登台，以濃郁豚骨湯頭揭開暖心新年序曲；北海道直送七星米現碾現煮的「星むすび」豪華飯糰，以及福島奧會津名店「奈良屋蕎麥」以傳統「亂刀切」技法製作的手打蕎麥麵，也讓民眾在高雄即可品嚐道地日本風味。
「九州名產特集」則成為另一亮點，熊本空運直送草莓、鹿兒島知覽抹茶製成的費南雪、熊本縣商工會聯合會推出的綜合葡萄果汁齊聚亮相；在日本國內外品評會屢獲肯定的熊本酒莊「菊鹿夏多內」亦首度參展。多款兼具質感包裝與吉祥寓意的日本工藝品同步登場，為年節送禮增添文化底蘊。
↑圖說：本次展覽網羅全台獨家及初登場等共51家品牌。（圖片來源：漢神巨蛋提供）
除美食採購外，漢神巨蛋也規劃多項新春限定活動。日本人氣吉祥物「うきしろちゃん 浮城醬」與「しらかわん」將於大年初一在B1舉辦見面會並發送紅包；日本少數女性殺陣師之一的兼田玲菜也將帶來首次在台演出的演武秀，結合藝術與武術，為新春增添視覺震撼。
活動期間消費滿額並透過漢神Plus APP集點，還可抽高雄至福岡雙人直飛來回機票；另有限量福氣袋活動，最大獎為市價73萬元的SUZUKI SWIFT GLX汽車一台。業者表示，今年新春日本物產展從味蕾到娛樂體驗全面升級，期盼讓民眾在採購伴手禮之餘，也能沉浸於濃厚的日本新年氛圍中，為新的一年揭開精彩序幕。
