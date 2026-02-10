漢神巨蛋日本物產展 2/10開跑 51家人氣名店新春登場

【記者 王雯玲／高雄 報導】漢神巨蛋今日起至24日在8F活動會館推出「新春日本物產展 Sweets & Gourmet Collection」集結多家日本人氣甜點名店、拉麵名家、九州嚴選名產與職人工藝，打造兼具美味、質感與文化特色的新春伴手禮購買攻略，讓民眾一次購足最道地的日本年味。還有驚喜現身的日本人氣吉祥物「うきしろちゃん 浮城醬(Ukishiro-Chan)」與「しらかわん(Shirakawan)」大年初一將於B1F舉辦見面會，並現場發放紅包迎春過新年，今年更獨家邀請到日本殺陣師「兼田玲菜」演武秀，是結合藝術與武術的表演，身為日本少數的女性武士之一，漢神巨蛋是她首次在台演出，新的一年除了滿足饕客的味蕾，更獻上視覺感官的饗宴，以超華麗新春活動回饋給支持漢神巨蛋的朋友。

本次新春日本物產展集結全台獨家3家、高雄獨家3家、初登場22家等日本人氣名店。其中來自鳥取縣，在日本各地掀起排隊熱潮的「TRUFFLE DONUT」首度於漢神巨蛋登場，將南瓜揉入麵糰打造柔軟Q彈的甜甜圈口感，更推出漢神巨蛋限定口味「抹茶紅豆生甜堡」勢必成為甜點控不容錯過的話題新品；來自秋田角館、講究嚴選素材的「くら吉 KURAKICHI」則帶來現做蒙布朗銅鑼燒、包入整顆善兵衛栗的大福，以及職人手作使用當季食材打造的美麗和菓子禮盒，特別適合春節拜年送禮；來自山形縣「上山秀」使用山形縣品牌米「つや姫」製作的泡芙，充分展現多層次口感與食材風味的精緻甜點。甜點之外，現場也網羅多款能為新春餐桌加分的日式美食，福岡久留米名店「中る拉麵 ATARU RAMEN」首次登台，端出以珍惜食材原味為理念的濃郁豚骨拉麵，為新的一年暖心開場；以及使用北海道直送「七星米」現場碾米、現煮的「星むすび」豪華飯糰，米粒飽滿十足、口感香Q彈性，一嚐日式職人手捏風味；來自福島縣奧會津名店「奈良屋蕎麥」使用傳統「亂刀切」技法，口感有別於一般蕎麥麵條更為豐富又帶嚼勁，讓民眾在新春期間輕鬆品嚐道地日本風味。

同時登場的「九州名產特集」更是此次日本展的一大亮點，來自熊本市以空運直送帶來新鮮草莓、來自鹿兒島縣使用知覽抹茶製作的費南雪，熊本縣商工會聯合會則推出結合多款葡萄品種連皮榨取的原創綜合葡萄果汁等，精彩商品齊聚一堂。此外，在日本國內外品評會中屢獲好評的熊本酒莊「菊鹿夏多內」亦於本次活動中首次登場。兼具健康與高質感包裝，成為長輩與親友送禮的理想選擇，送禮自用兩相宜，這次也精選多款象徵好運與祝福的日本工藝品，新的一年尋找屬於自己的幸運小物。

活動期間憑8F新春日本展消費滿額並使用漢神Plus APP會員集點，就有機會獲得【高雄-福岡 雙人直飛來回機票】，還有即日起至2/15(日) 「萬馬奔騰福氣袋」搶先購，祭出特獎「SUZUKI SWIFT GLX(1,197cc)」一台，汽車大獎強勢回歸，好運直奔到家！ 2/17(二) 大年初一限量2,000份福氣袋新春購，賣完即刻開獎，前100名再贈馬年刮刮卡乙張。無論是走春拜年、返鄉團聚或犒賞自己，都能在漢神巨蛋找到最具心意與話題性的選擇，誠摯邀請大家一同感受滿滿日本新年氛圍，為新的一年揭開美好序幕。（圖／記者王雯玲攝）