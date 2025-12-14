漢神巨蛋購物廣場青森蘋果節試吃活動

▲青森蘋果節試吃活動-一般社團法人青森縣蘋果対策協議会 森山 博幸 副会長與蘋果小姐。

【記者 王雯玲／高雄 報導】台灣正式進入冬季，也是青森蘋果的旺季。青森蘋果品種多樣，於12月上市的眾多品種中，最受台灣消費者喜愛的就是青森蜜富士蘋果。今年正逢青森種植蘋果150周年紀念，一般社團法人青森縣蘋果對策協議會的森山副會長與青森蘋果小姐等人，特地來到高雄漢神巨蛋，攜手舉辦青森蘋果嘉年華，帶來最新鮮美味的青森蘋果。

▲活動現場有獎徵答。

在漢神巨蛋的現場除了提供青森蜜富士蘋果的試吃外，也特地舉辦限量的青森蘋果150顆大放送活動，當日在LOPIA漢神巨蛋店購買青森蘋果發票，可領取號碼牌兌換青森蘋果1顆。現場也特地裝飾蘋果造型氣球拱門紀念150周年，在拱門下拍照打卡還可參加青森蘋果禮盒抽獎活動，讓現場的消費者一起同樂。

▲青森蘋果節試吃活動大合照。

森山副會長表示，日本蘋果一半以上來自青森縣，是日本第一的產地。而台灣是青森蘋果最大的出口地，深受台灣朋友的支持與喜愛。現在是青森蘋果最多品種上市的季節，香甜美味的蘋果不管是送禮自用都適合。今年也是青森縣開始種植蘋果的150周年紀念，能夠與漢神巨蛋一起盛大慶祝非常開心，希望未來能一直繼續合作。（圖／記者王雯玲翻攝）