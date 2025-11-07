漢神巨蛋週年慶 日本物產展 盡顯日本美食及道地祭典文化
【記者 王雯玲／高雄 報導】漢神巨蛋週年慶尾聲最受期待的年度盛會─日本物產展-《酒食探索筆記》即日起至11/17(一)，於8F活動會館盛大登場，「屋台美食展」即日起~11/9(日)為期3天於2F星巴克戶外區同步展開，還有即日起~11/11(二)B1F「日本高知名產展」，從清酒、拉麵、地方特產到文創及工藝，全面展現日本飲食文化與職人美學的底蘊，開幕儀式更邀請YOSAKOI特派職人帶來活力滿滿的舞蹈演出，11/8.9二天，日本高知市長桑名龍吾在漢神巨蛋帶領著大家一同跳最正宗的祭典舞蹈。
今年日本物產展邀請到日本31位達人、8家初登場名店以及11家名店齊聚一堂，首推薦來自福岡縣的拉麵名店「金田家」，日本最大級美食網站四度入選的「百大名店」，不僅豚骨湯頭濃郁且泡沫細緻；再來是「松下本店」主打嚴選關東煮食材，重現道地居酒屋氛圍；高雄初登場的海鮮串燒「青森寶藏丸」，新鮮現烤每一口都是精華；「青森林檎屋 RINGOYA」以在地百年蘋果樹果實製成的蘋果汁，每一口都喝得出香甜滋味；清酒精選店「有木田|日本酒」首度於百貨亮相，在「角打」專區就能現場品酒；來自靜岡縣的「富士山美食物語」首次參展就帶來經典山葵製品及御殿場越光米拉格啤酒、利口酒知名品牌「LOVE福島」，也帶來富含水蜜桃香氣的美酒饗宴；仙台設計師西尾都女士所創立的品牌「miyaco nishio」，以水彩畫為靈感，推出各種紡織品與生活雜貨，並且將於11/8(六)、11/9(日)親臨現場作畫，單筆消費滿額再加贈限量親筆簽名肖像插畫。
今年另一大亮點還有現正於B1F舉辦的「日本高知名產展」，即日起~11/11(二)獨家限量販售，一共帶來了8家高知物產，除了有最具代表性的「馬路村柚子醋醬汁」、原汁原味空運來台的「香烤鰹魚」，還有全台獨家販售的「Bis餅乾」等等在地知名特產，讓顧客不必飛出國就能買到日本在地美食，為了迎接YOSAKOI大遊行，更少不了在2F戶外舉辦的「屋台美食展」，多逹7家初登場美食，喝酒必備，日本「串焼き」、肉汁會噴出來的米漢堡「豨豨挽肉」及「承樑老黑糖滷味」。還有少女們最愛的「奧瑪烘焙」-冰心餅乾泡芙冰冰涼涼好滋味，多種經典人氣美食等著顧客前來品嚐。
「第六回YOSAKOI大遊行」，11/8(六)、11/9(日)在漢神兩館及新濱町海洋廚房熱鬧登場！當天日本高知市長桑名龍吾與YOSAKOI特派職人團隊，率領上百人以鳴子節奏、色彩繽紛的服飾，共同跳出絢爛舞步，讓現場觀眾零距離體驗日本最具魅力的祭典文化。8F日本物產展壓軸好康再加碼，即日起~11/17(一)於消費滿額，即可至6F服務中心兌換乙次抽獎資格，就有機會抽中高雄直飛大阪的來回機票，暢遊日本關西景點，探索四國之美！ 11/6(四)~11/11(二)正值漢神巨蛋週年慶最後加碼期間，全館刷聯名卡滿額再送現金，再加贈漢神百貨餐飲券、全館刷同一卡滿額再送現金等等多項優惠活動，讓顧客在感受日本風情之餘也能滿載而歸。（圖／業者提供）
其他人也在看
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
陶晶瑩批粿王「吃人夠夠」 不認同婚姻瑣事成出軌理由
女星粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐即將開打離婚官司，而介入他們婚姻的王子（邱勝翊），演藝事業停擺，二度發聲明認錯。主持人陶晶瑩最近在節目中談及粿王風波，不認同婚姻瑣事成出軌理由，並批這對男女公然偷情有點「吃人夠夠」。中時新聞網 ・ 1 天前
MLB／道奇拚3連霸大谷再扛二刀流 洛時點出休賽季四大問題
道奇隊完成世界大賽2連霸，全隊開心結束球季，《洛杉磯時報》指出，道奇迅速將目光投向明年完成3連霸，現在開始漫長的冬季重建工作，力求打造一支能夠實現目標的陣容，但在休賽季仍要面臨四大問題，能否繼續...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
高薪也救不了！7旬雙親拒住養老院 男返家驚見1幕崩潰：準備丟飯碗
少子化與高齡化問題在台、日兩國都日益嚴峻。隨著通膨壓力與經濟負擔加重，許多年輕世代面臨「上有高堂」的照護困境，生活被壓得喘不過氣。日本一名單身男子原本過著穩定無憂的日子，卻因年邁父母拒絕入住養老院，讓他陷入極大的生活與心理壓力，甚至一度差點丟了工作。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
下週有望颱風假？鳳凰颱風鬼轉撲台 最新路徑曝光了
即時中心／林耿郁報導今（7）天各地大多為晴到多雲的天氣，迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島，偶有零星短暫雨，午後中南部山區，也有零星降雨機率。民視 ・ 13 小時前
不倫王子慘了！粿粿遭爆被經紀公司除名解約 經紀人「真實反應」曝
范姜彥豐與粿粿（江瑋琳）婚變風波延燒多日，男方拍片控訴妻子婚內出軌男星王子（邱勝翊），女方事後也上傳17分鐘影片回應，雙方隔空交火，掀起各界熱議。如今網路瘋傳粿粿已遭經紀公司好看娛樂除名解約，對此經紀公司沒有回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
網紅挖出范姜彥豐娶粿粿驚人嫁妝！網全都怒了 狠酸婚後才竄紅接到業配
范姜彥豐與粿粿婚變風波持續延燒，根據自由時報報導，網紅「玉米泉哥」再於社群平台投下震撼彈，爆料粿粿「0嫁妝」嫁入范姜家，婚後靠著夫妻檔CP曝光才開始賺錢，還指控她態度轉變、搬出公婆家後與王子（邱勝翊）傳出婚內不倫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
MLB》命運天差地遠！大谷二連霸 教練嘆神鱒「失去熱情」
完成世界大賽二連霸的洛杉磯道奇球星大谷翔平，才剛帶隊封王，就已經喊出「三連霸」的豪語。過去他效力天使時期的搭檔「神鱒」卓奧特（Mike Trout）則已連續11年無緣季後賽。同樣是洛杉磯代表球星，命運卻天差地遠，也讓曾在天使共事、現任道奇教練的艾貝爾（Dino Ebel）感嘆：「他曾是最出色的球員，但那份熱情逐漸消失了。」中時新聞網 ・ 1 天前
出軌王子協議談不攏！粿粿控「范姜脾氣硬」片段被挖：沒錯絕對不道歉
男星范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），粿粿也發布17分鐘影片認了和王子有「踰矩的行為」，並控訴婚後家中開銷自己出了一大部分，將男方塑造為「軟飯男」。隨著事件引起熱議，粿粿過去在節目中控訴范姜脾氣硬的片段也被挖出。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
王子道歉范姜彥豐！賠償金分期遭拒 徵信社再發聲吐「粿王裸擁」真相
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線。王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也宣布暫停他所有演藝工作後，4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。對此，立達徵信社執行長謝智博再次發聲。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
不到90萬也能開進口純電車！Hyundai Inster超殺價格登場
（文／Nick Lin）在台灣車市眾多話題之中，若提及11月最受矚目的討論焦點，那絕對莫過於Hyundai於今日（11/6）發表首批限量只有500台的純電掀背小車Inster。 直接鎖定「百萬內」純電車市場，定位在Kona Electric之下，這款以韓國暢銷小車Casper為基礎開發的純電版本，不僅透過品牌質感與進口身份突顯價值，還以「小車格、大實用」的德韓設計精神，為台灣車壇投下一枚震撼彈，在加上國內所規劃的EV400-A、EV400-B與EV450三種車型陣容，以及最低只要89.9萬元就能入主的低門檻，無疑將成為「超親民進口電動車」的最強競爭者。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前
《千萬買房惡夢》漏水屋VS惡鄰居的殘酷二選一：專家用「修繕經濟學」算出痛苦指數
「我花光二十年積蓄，竟然買到一棟會下雨的屋子，還附贈整天在群組咆哮的惡鄰居！」一位剛交屋的苦主在論壇絕望控訴，他的人生積蓄換來的竟是「漏水屋＋惡鄰居」的雙重打擊。這個極端案例在網路引爆熱議，掀起一場關乎居住品質的終極思辨：當硬體災難與人性考驗同時來襲，我們該如何抉擇？ 走進這位苦主的新家，牆面水痕如抽象畫般蔓延，天花板的黴斑像不請自來的紋身，更可怕的是社區群組裡永不停歇的言語暴力。「每次下雨我都神經緊繃，既要忙著拿水桶接漏水，還要忍受群組裡鄰居的冷嘲熱諷。」這種雙重摺磨讓他不禁反思：如果當初只能二選一，到底該選漏水但鄰居和善的老公寓，還是房屋完好但鄰居難纏的華廈？賣厝阿明 ・ 1 天前
MLB／在機場把「父親債主」趕走 金慧成遭韓國網友嚴厲斥責
道奇隊韓籍工具人金慧成昨天回國，在仁川機場接受媒體訪問，過程中一名不速之客突然出現嗆金慧成還錢，多數韓國網友對金慧成的行為感到不滿。 金慧成剛登上大聯盟時表現優異，但隨著賽季進行成績下滑明顯，球...聯合新聞網（運動） ・ 7 小時前
太子女特助燦笑交保！ 律師點關鍵：難怪她開心
涉嫌跨國詐欺與洗錢的柬埔寨「太子集團控股」，4日台北地方檢察署查扣該集團在台資產逾45億元，並拘提主要嫌犯王昱棠及其他25名被告到案。天旭國際科技涉案多名高層遭約談，其中總經理特助劉純妤以15萬元交保。她步出偵訊室時面露笑容，神情輕鬆，引發熱議。律師林智群4日在粉專上表示，劉純妤應屬案中邊緣人物，其他4人皆遭聲押，難怪她顯得開心。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
陳漢典、Lulu登記結婚超慌亂！證件照歪頭被打槍 緊張到忘記住哪裡
藝人陳漢典與Lulu（黃路梓茵）在10月20日悄悄前往戶政事務所登記結婚，正式成為夫妻。今（7）日，Lulu於YouTube頻道公開一支12分鐘影片，首度曝光兩人登記當天的全紀錄，從搞笑失誤到甜蜜互動，感動之餘網友全笑歪腰。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
說好的不領呢？青鳥女神第一天衝登記 刪文已來不及被抓包
藍白陣營共同推動的普發現金1萬元措施自5日起開放登記，綠營起初曾大力反對此政策，批評違憲、窮台、政策買票，如今卻有不少人發文將其稱為「民進黨政績」進行收割。就連曾堅持反對普發的青鳥也紛紛轉變態度，「青鳥女神」徐閉在Threads發文表示「Yes，我第一天登記！」，事後被網友酸爆緊急刪文，但已遭截圖。中天新聞網 ・ 5 小時前
王子爆美國行想「靠拉贊助免費玩」！被拒絕還罵經紀人
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊前成員粿粿，上個月29日遭老公范姜彥豐爆料，指控她與棒棒堂男孩成員王子有不正當男女關係，消息一出震驚各界，粿粿也火速出面發聲，王子則在4日兩度發文，坦承無力承擔范姜彥豐要求的1600萬，曾協商可不可以分期付款，讓外界開始懷疑他的經濟狀況。而在6日，王子再度遭到爆料，稱他經常要工作人員幫談「曝光換免費」，甚至就連日前的美國行也不例外。對此，經紀公司喜鵲娛樂也給出回應。民視 ・ 12 小時前
鳳凰颱風生成！恐成「又強又大怪物」下週直撲台 專家示警：被掃到後果慘烈
今年第26號輕度颱風「鳳凰」於今（6）日凌晨2時生成，目前位於鵝鑾鼻西南方約1190公里處，以每小時28公里速度朝西轉西北西進行。氣象署預估，鳳凰將在週日（10日）登陸菲律賓呂宋島，並於週一（11日）北轉接近台灣，強度可能增至中颱上限甚至強颱等級，專家警告這將是一個「又強又大的怪物颱風」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
輕颱鳳凰恐致輻合帶「卡在台灣東北方」 北東迎戰豪雨
輕颱鳳凰7日已到鵝鑾鼻東南東方2190公里海面處，氣象粉專「氣象報馬仔」指出，「鳳凰」可能在未來48小時內達巔峰，若使輻合帶卡在台灣東北近海，桃園以北、基宜花東將有較長時間的豪雨發生。中天新聞網 ・ 7 小時前