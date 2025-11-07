漢神巨蛋週年慶 日本物產展 盡顯日本美食及道地祭典文化

【記者 王雯玲／高雄 報導】漢神巨蛋週年慶尾聲最受期待的年度盛會─日本物產展-《酒食探索筆記》即日起至11/17(一)，於8F活動會館盛大登場，「屋台美食展」即日起~11/9(日)為期3天於2F星巴克戶外區同步展開，還有即日起~11/11(二)B1F「日本高知名產展」，從清酒、拉麵、地方特產到文創及工藝，全面展現日本飲食文化與職人美學的底蘊，開幕儀式更邀請YOSAKOI特派職人帶來活力滿滿的舞蹈演出，11/8.9二天，日本高知市長桑名龍吾在漢神巨蛋帶領著大家一同跳最正宗的祭典舞蹈。

今年日本物產展邀請到日本31位達人、8家初登場名店以及11家名店齊聚一堂，首推薦來自福岡縣的拉麵名店「金田家」，日本最大級美食網站四度入選的「百大名店」，不僅豚骨湯頭濃郁且泡沫細緻；再來是「松下本店」主打嚴選關東煮食材，重現道地居酒屋氛圍；高雄初登場的海鮮串燒「青森寶藏丸」，新鮮現烤每一口都是精華；「青森林檎屋 RINGOYA」以在地百年蘋果樹果實製成的蘋果汁，每一口都喝得出香甜滋味；清酒精選店「有木田|日本酒」首度於百貨亮相，在「角打」專區就能現場品酒；來自靜岡縣的「富士山美食物語」首次參展就帶來經典山葵製品及御殿場越光米拉格啤酒、利口酒知名品牌「LOVE福島」，也帶來富含水蜜桃香氣的美酒饗宴；仙台設計師西尾都女士所創立的品牌「miyaco nishio」，以水彩畫為靈感，推出各種紡織品與生活雜貨，並且將於11/8(六)、11/9(日)親臨現場作畫，單筆消費滿額再加贈限量親筆簽名肖像插畫。

今年另一大亮點還有現正於B1F舉辦的「日本高知名產展」，即日起~11/11(二)獨家限量販售，一共帶來了8家高知物產，除了有最具代表性的「馬路村柚子醋醬汁」、原汁原味空運來台的「香烤鰹魚」，還有全台獨家販售的「Bis餅乾」等等在地知名特產，讓顧客不必飛出國就能買到日本在地美食，為了迎接YOSAKOI大遊行，更少不了在2F戶外舉辦的「屋台美食展」，多逹7家初登場美食，喝酒必備，日本「串焼き」、肉汁會噴出來的米漢堡「豨豨挽肉」及「承樑老黑糖滷味」。還有少女們最愛的「奧瑪烘焙」-冰心餅乾泡芙冰冰涼涼好滋味，多種經典人氣美食等著顧客前來品嚐。

「第六回YOSAKOI大遊行」，11/8(六)、11/9(日)在漢神兩館及新濱町海洋廚房熱鬧登場！當天日本高知市長桑名龍吾與YOSAKOI特派職人團隊，率領上百人以鳴子節奏、色彩繽紛的服飾，共同跳出絢爛舞步，讓現場觀眾零距離體驗日本最具魅力的祭典文化。8F日本物產展壓軸好康再加碼，即日起~11/17(一)於消費滿額，即可至6F服務中心兌換乙次抽獎資格，就有機會抽中高雄直飛大阪的來回機票，暢遊日本關西景點，探索四國之美！ 11/6(四)~11/11(二)正值漢神巨蛋週年慶最後加碼期間，全館刷聯名卡滿額再送現金，再加贈漢神百貨餐飲券、全館刷同一卡滿額再送現金等等多項優惠活動，讓顧客在感受日本風情之餘也能滿載而歸。（圖／業者提供）