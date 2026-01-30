漢神洲際開幕在即 中市府協助徵才2/7釋出逾700職缺

《圖說》台中市勞工局、運動局攜手漢神購物中心，將於2月7日在北屯區仁美國小活動中心舉辦聯合徵才活動。

【民眾網諸葛志一台中報導】北屯區「漢神洲際購物廣場」即將開幕營運，為順利銜接人力需求，台中市政府勞工局、運動局攜手漢神購物中心，將於2月7日上午10時至下午1時，在北屯區仁美國小活動中心舉辦聯合徵才活動。此次集結25家進駐品牌，釋出超過700個工作機會，其中台灣松本清藥師職缺月薪最高上看7萬3,000元，提供求職民眾與青年學子進入指標商場就業的絕佳機會。

勞工局長林淑媛表示，此次聯合徵才由勞工局、運動局與漢神購物中心共同規劃，選在鄰近商圈的仁美國小舉辦，兼顧交通便利與在地需求，讓求職服務走進社區。2月7日活動期間正值各大專院校寒假，正是返鄉青年及應屆畢業生規劃職涯、提前布局「畢業即就業」的重要時機，鼓勵有求職或轉職需求的市民朋友踴躍參加，把握與企業現場面談的難得機會。

林局長進一步說明，漢神購物中心及其櫃位廠商長期深耕台中，並於台中市設立分公司，積極延攬在地人才，此次一口氣釋出700個職缺，涵蓋商場營運管理、顧客服務及後勤行政等多元領域，整體平均薪資達3萬7,000元以上；除台灣松本清祭出高薪徵才外，漢來美食等知名品牌亦同步參與，展現企業深植在地、擴大用人的誠意。活動現場並設置青年、二度就業婦女及中高齡專區，提供「青年獎勵金」、「婦女再就業計畫」及「55PLUS就業獎勵」等政府資源諮詢。

台中市就業服務處提醒，有意求職者可把握此次市府與漢神洲際購物廣場聯合徵才機會，面試當日請穿著整齊並攜帶相關證照，以專業形象提升錄取機會。