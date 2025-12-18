漢翔將以航工優勢 積極拓展無人機領域

漢翔航空工業公司今(18)日舉行法說會，表示將以自身航空工程優勢，積極拓展無人機及反制無人機系統等新興領域。另外美國通過《國防授權法案》，要求在2026年3月與台灣展開無人機開發合作，漢翔則是正面看待，不會缺席。

漢翔公司18日在台北舉行第四季度自辦法人說明會。漢翔表示，雖然2025年度財獲利動能趨緩，但仍在國防、民用、科服等三大業務持續紮根，迄今已承接新台幣200億元的新訂單，包含軍機維俢、民航機零組件製造與能源專案。

漢翔也指出，將利用自身航空工程優勢積極轉型，拓展具潛力之新興領域，如無人機及反制無人機系統。其中「反制系統」市場在全球成長動能顯著，漢翔的無人機反制系統已完成第一階段整合，可有效對侵入無人機進行軟殺，同時採開放式的架構能配合客製化需求，是爭取未來訂單的利基。

漢翔坦言，過往在無人載具產業的參與度的確較低，但未來將加重投入比重。另外12月也與美國Vantor公司簽署整合與授權分銷協議，取得具抗干擾能力的Raptor Guide精準視覺定位技術。漢翔代理董事長曹進平說：『(原音)它主要的功能就是在GPS受干擾的情況之下，還能夠用視覺定位的方式來達到精準導引。我們在簽署了這樣的分銷協議後，我們還瞄準更高附加價值的系統整合，我們未來在各型的無人機裡面都可以使用。』

而日前美國國會通過《國防授權法案》，要求美國政府在2026年3月前攜手台灣推動無人產業合作，漢翔也表示，這對於我國無人機產業絕對是正面影響，漢翔在這部分也不會缺席。曹進平說：『(原音)因為這法案剛通過，大家都沒有具體的規劃跟分配，所以沒有辦法講影響到什麼層面，但正面影響一定是有的。我們都盡量的把無人機跟現在已經發展的無人機反制系統，盡量跟其他友邦、友好國家公司來做推銷，只要有具體成果都會盡快跟大家報告。』

另外有關AJT「勇鷹」高教機交機延宕的狀況，漢翔表示，由於持續受國際供應鏈不穩定的影響，目前延遲交機的狀況暫時仍無法解決，但已進行多方爭取與斡旋，朝正向前進。