漢翔岡山廠獲經濟部節能標竿金獎 台中水湳廠也將建「電力島」節能
〔記者歐素美／台中報導〕漢翔公司岡山廠在經濟部「節能標竿獎」表揚大會中，榮獲金獎！漢翔公司表示，這是漢翔第四度成為國家認可的標竿企業，今年進一步取得最高獎項，更獲經濟部邀約在明年的節能觀摩會中分享，幫助政府政策推廣。
「節能標竿獎」是經濟部鼓勵產業自主節能，表揚成效優異的企業，帶動各界落實淨零轉型，具有指標意義。企業可推派分支機構代表參選，漢翔近四年分別推派沙鹿及岡山廠區，取得一金三銀，節能減碳獲得國家肯定。
漢翔表示，節能減碳是長期工程，現階段導入AI，建置電力監控、太陽能發電管理與能源績效量測等系統，實施冰水冷卻整合、變頻變壓控制及第四期太陽能等措施，使得近3年產品單位能耗趨勢逐年下降，每年可節電達220萬度、降低逾1,046噸二氧化碳排放，節能效益超過884萬元，更可貴的是，岡山廠的營運績效同步提升，充分展現技術精進與能源管理的雙贏效益。
漢翔今年9月剛獲頒「國家企業環保獎」，再獲經濟部金獎肯定，總經理曹進平表示，節能減碳早已內化為企業文化的一環，除了帶來環境效益，還能實質降低營運成本，是永續經營的核心工程。
漢翔岡山廠專職航空發動機工業，屬高能耗的製造產業，能源需求龐大，在節能減碳取得亮眼成果，尤為可貴；台中的水湳廠區，並已開始建置自家研發的儲能案場「電力島」，明年完成後將能帶來可觀的節能成效，持續以行動來回應企業社會責任。
