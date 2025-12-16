漢翔岡山廠節能奏效獲獎 水湳廠建置儲能電力島

（中央社記者江明晏台北16日電）漢翔宣布，岡山廠獲經濟部「節能標竿獎」金獎，漢翔說明，岡山廠專職航空發動機工業，屬高能耗製造產業，仍在節能減碳取得成果，位於台中的水湳廠區，也開始建置自家研發的儲能案場「電力島」，明年將能帶來可觀節能成效。

漢翔今天發布新聞稿宣布，15日在經濟部「節能標竿獎」表揚大會中，岡山廠獲得金獎，由經濟部長龔明鑫頒發獎座給漢翔發動機事業處處長王芳華，這是漢翔第4度成為國家認可的標竿企業，今年進一步取得最高獎項，漢翔近4年分別推派沙鹿及岡山廠區，取得一金三銀。

漢翔表示，在節能減碳的長期工程裡，審慎拿捏投入成本與效益回收，以穩健節奏逐步完成設備更新，現階段導入AI，建置電力監控、太陽能發電管理與能源績效量測等系統，實施冰水冷卻整合、變頻變壓控制及第4期太陽能等措施。

漢翔指出，反映在節能成效上，近3年產品單位能耗趨勢逐年下降，每年可節電達220萬度、降低逾1046噸二氧化碳排放，節能效益超過新台幣884萬元，更可貴的是，岡山廠的營運績效同步提升，展現技術精進與能源管理的雙贏效益。

漢翔總經理曹進平表示，節能減碳早已內化為企業文化的一環，除了帶來環境效益，還能實質降低營運成本，是永續經營的核心工程。

漢翔說明，岡山廠專職航空發動機工業，屬高能耗的製造產業，能源需求龐大，此條件下仍能在節能減碳取得亮眼成果，尤為可貴。這些作為不只落實在岡山廠區，而是全台3大廠區都有專責單位推行，位於台中的水湳廠區，已開始建置自家研發的儲能案場「電力島」，明年完成後將能帶來可觀的節能成效，持續以行動來回應企業社會責任。（編輯：張均懋）1141216