漢翔布局無人機 與美國Vantor簽技術授權

（中央社記者江明晏台北3日電）漢翔今天宣布，與美國Vantor公司簽署Raptor Guide軟體整合與授權分銷協議，代表跨入無人機產業的戰略基礎成形，以漢翔的航空工程整合能力，結合精準視覺定位技術，建立無人機「韌性導航生態系」，中長期布局無人機市場。

漢翔今天發布新聞稿宣布，無人機領域布局再邁關鍵一步，美國時間2日於全球最大軍事訓練與模擬展會I/ITSEC 2025中，與美國Vantor Technologies（原Maxar Intelligence）簽署Raptor Guide軟體整合與授權分銷協議。

廣告 廣告

簽署儀式由漢翔總經理曹進平與Vantor首席轉型官（Chief Transformation Officer,CTO）Will Cocos代表簽署。

曹進平表示，依循全球航空市場趨勢及國家國防產業政策，漢翔已明確將無人機以及反制系統列為未來發展主軸之一，目標在掌握產業中長期商機，這次簽署將是進軍市場的重要技術基礎。

漢翔表示，今年9月已在台北航展與Vantor簽署合作備忘錄，此次協議則進一步明確細節。漢翔取得Raptor Guide軟體的整合與分銷、代理授權，該技術在無GPS環境下，仍能精準導航，透過即時影像與高精度3D地圖比對，可實現小於7公尺的絕對定位精度，屬無人機抗干擾能力的核心技術，很可能是任務中的決勝關鍵。

漢翔補充，這次合作中，漢翔發揮系統整合能力，依照不同無人機平台加以調校，推出符合市場需求的版本，並直接在台測試，提供標準化驗證與技術支援，加速國內無人機廠商導入這項技術，整體產業競爭力可望提升，未來將逐步擴大產品線，推出漢翔品牌的設計及服務，擁有抗干擾韌性，也將成為核心亮點。

漢翔說明，雙方技術團隊已於今年11月完成實機飛行驗證，漢翔原型無人機搭載Raptor系統後，展現高可靠度，證實該技術無需昂貴的抗干擾天線或雷達，即可以既有的光學鏡頭與運算模組達成定位，大幅降低單機成本並簡化後勤維護，符合國防部「消耗性、高產能、抗干擾」的作戰需求。

此外，國防部軍備局已公開徵求資訊，將啟動歷來規模最大的無人機採購案。漢翔指出，配合國家需求，除了這項合作案之外，也與國內學術單位共同投入產學研發，打造新成長引擎，擔任國防自主最佳後盾。（編輯：林家嫻）1141203