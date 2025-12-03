漢翔引進美商Vantor無GPS精準導航 鎖定無人機與反制系統中長期商機

漢翔與美國Vantor Technologies簽署「Raptor Guide軟體整合與授權分銷協議」，明確將無人機以及反制系統列為未來發展主軸之一。（圖片來源／漢翔）

國防部將採購近5萬台無人機，而漢翔在今（3）日發布，已於美國美國Vantor Technologies(原Maxar Intelligence)正式簽署「Raptor Guide軟體整合與授權分銷協議」，已明確將無人機以及反制系統列為未來發展主軸之一，目標在掌握產業中長期商機。

漢翔也將於18日舉行第四季法說會，受限大環境，今明兩年短期內的挑戰性相當高，但專家估「長期樂觀」。

會有如此評價，主因在於漢翔聚焦未來商機，包括無人機代工、反無人機系統競標，以及高成長性的電力島、勇鷹號高教機後勤維修、陸軍與海軍引擎服務，以及變電站等能源基礎建設。

漢翔短期長成挑戰性大，但佈局高成長性的電力島等業務，專家估長期樂觀。（圖片來源／漢翔）

這項簽約是於2日在全球最大軍事訓練與模擬展會「I/ITSEC 2025」中，由漢翔總經理曹進平與Vantor首席轉型官Will Cocos代表簽署。

曹進平表示，依循全球航空市場趨勢及國家國防產業政策，這次簽署將是進軍市場的重要技術基礎。

即時影像與高精度3D地圖比對，11月完成實機飛行驗證

Raptor Guide軟體技術，能使無人機在無GPS環境下，仍能精準導航，透過即時影像與高精度3D地圖比對，在戰時極具反干擾效益。

漢翔強調，同時可實現小於7公尺的絕對定位精度，屬無人機抗干擾能力的核心技術，更會是作戰任務中的決勝關鍵。

漢翔在9月臺北航太展首度展示反無人機系統，當時即與Vantor Technologies先簽署合作備忘錄。（攝影／蕭介雲）

雙方技術團隊已於今年11月成功完成實機飛行驗證。漢翔原型無人機搭載Raptor系統後，展現高可靠度。

漢翔強調，證實該技術無需昂貴的抗干擾天線或雷達，即可以既有的光學鏡頭與運算模組達成定位。

未來引進這項技術後，將可大幅降低單機成本並簡化後勤維護，完全符合國防部「消耗性、高產能、抗干擾」的作戰需求。

屬抗干擾核心技術，韌性導航生態系成形

漢翔表示，公司以多年的航空工程優勢，深獲Vantor公司認同，並且以系統整合能力，依照不同無人機平台加以調校，推出符合市場需求的版本，並直接在臺灣測試。

此一佈局，將能提供標準化驗證與技術支援，加速國內無人機廠商導入此技術，整體產業競爭力可望一同提升。意味，漢翔將搶進軍方無人機與反無人機的標案，並協助其他無人機業者代工，以在合約完成時限內，擴大整體產能。

漢翔指出，簽約代表漢翔跨入無人機產業的戰略基礎正式成形，也顯示公司布局中長期無人機市場的決心。

同時以該公司的航空工程整合能力，結合精準視覺定位技術，要建立無人機「韌性導航生態系」，搶進未來無人機市場藍海，擁有「抗干擾韌性」，也將成為其核心能力亮點。

Vantor小檔案： 現代戰爭中，由於建構統一的情報圖景比以往任何時候都更加困難。感測器數量過多，數據過載，資訊孤立。 Vantor主要業務是將所有空間資料，錨定到一個支援人工智慧的動態地球模型上，從而為跨空間、空中和地面的關鍵任務提供更深入的洞察和整合自主性。 Vantor的執行長為Dan Smoot，該公司並與國防和情報部門緊密合作，將尖端技術融入國家安全架構。 而Raptor是一款基於視覺的軟體套件，它允許任何自主無人機平台進行導航，並準確提取目標地面座標，其精度經證實可達1公尺，而無需GPS或新硬體。

