漢翔爭取初教機國造 關鍵零組件研發有成盼在地生產

（中央社記者游凱翔、江明晏台北31日電）空軍T-34C初級教練機服役逾40年，對外採購或自製新式初教機受矚目。漢翔董事長曹進平表示，漢翔數年來已投入新台幣1.7億元，初教機關鍵零組件研發有成，將向空軍爭取「初教機國造」，藉在地生產帶動產業經濟規模，盼在地留才、育才，提升台灣航太產業競爭力。

空軍於民國74年引進49架美製的T-34C初級教練機（已折損9架），作為空軍學生接觸飛行的「啟蒙導師」，但考量T-34C已服役多年，不僅未裝設彈射座椅，也面臨消失性商源等問題；多位立法委員近年陸續呼籲汰換，軍方列入評估外購或自製。

軍方及業界曾評估，經F-16V構改案、勇鷹高教機研製案後，盤點共約200家台灣本土廠商具參與研製初教機的能力，自製率有望達70%以上。

曹進平接受中央社專訪指出，漢翔針對初級教練機的準備已啟動多年，也找了許多下游關鍵廠商，迄今共投入約新台幣1億7000萬元，目前關鍵零組件的發展已近趨完備。

他表示，早年大家認為高級教練機、戰鬥機的技術含量高，應該極力推動自製，而初級教練機的技術含量低，不做也沒關係；但他到漢翔後逐步了解整個航太產業現況，「我認為，這樣講不算錯，只是不夠周延」。

曹進平說明，航太產業的競爭力，不僅在於精密技術的研發，更在於精密零組件生產體系的長期穩定運作，因此，技術人才傳承與留用至關重要。若初教機採外購模式，對國內人才培訓與產業升級帶動效果將非常有限。

至於有無可能透過性能升級延長T-34C教練機壽期，曹進平指出，他於民國74年在空軍官校時曾見證第一批T-34C到來，當年也是飛這款飛機；但是將T-34C數位化並不符合經濟效益，其基礎設計畢竟是舊時代產物，例如現代飛機採線傳飛控（Fly-By-Wire），而T-34C採傳統鋼繩操作，兩者的控制原理截然不同，數位化工程極其艱鉅。

曹進平表示，空軍目前律定的T-34C壽限是到民國122年，短時間內也無迫切的性能提升需求。與其投入高昂成本進行舊機延壽或改裝，不如將資源轉向研發「新一代初級教練機」，從長遠來看，直接研發新機的效益遠比守著舊平台要更高。

至於總數66架勇鷹高教機的交付進度，曹進平說，按照與空軍的合約將於今年6月結案，但供應鏈因當年的疫情失衡導致延遲，因此按照進度推估，希望在今年第3季完成。

針對過去因為IDF經國戰機研製案結案，造成許多優秀人才流失，漢翔如何避免類似情形再次發生。曹進平說明，勇鷹高教機產線停止後，高教機及相關機種仍會有維護、維修的需求，會將人力轉向相關領域運用，避免人才流失及裁員。

另外，幻象2000戰機目前面臨消失性商源等問題，漢翔是否能藉其能量向法方技術轉移，由漢翔生產關鍵零組件。曾為幻象戰機飛行員的曹進平表示，理論上漢翔有能力執行，但必須看需求端（空軍）有無需求，若沒有需求、就無法與法國原廠正式展開洽談並取得授權，但到目前為止，空軍並無提出需求。（編輯：林克倫）1150131