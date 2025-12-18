漢翔總經理曹進平首度主持法說會 業界評估由他內升接下董座機率不小

漢翔由總經理曹進平首度主持法說會，董座內升或空降成外界關注話題，業界估內升機率不小，但也不排除有空降人選。（攝影／蕭介雲）

漢翔今（18）日由總經理曹進平首度主持法說會，由於至月底即「一兼兩職」，代理董事長滿4個月，外界高度關注新任董座人選，業界研判，董座可能內升或空降，高層如拍板內升，即會由曹接任董座，但也不排除空降人選，各方訊息趨於平靜，近期暫未聽聞新的可能「黑馬」人選。

漢翔前董事長胡開宏已於8月28日請辭卸任，胡董任內以獨到的「胡氏兵法」，屢屢開創漢翔營運高峰，不但營收翻倍，更打造「國機國造」堅實基礎，在他離開後， 由曹進平暫代董座職務。

漢翔董座先前曾傳出多方人馬角力，最常被提起的為前國防部副部長柏鴻輝，但因醫界獨派大老反對，以及層峰另有考量，已經轉任國防院副董事長。

此外，先前也傳出航空業董事長、總經理等可能人選，但在近期已經趨於平靜，業界已未再聽聞相關風聲，目前各方正靜待層峰的最後拍板。

有機會切入日本SHIELD系統，電力島成營運亮點

漢翔在法說會中說明美國廠在年底有小批量生產，預計在明年下半年完成認證，至於是否有機會切入日本1287億日圓的「多層沿岸防衛體制」（SHIELD）的訂單？曹進平解釋，為海巡防禦多層次防禦系統，「機會一定是有的，只是還沒有具體的進度。」

漢翔也指出，漢翔與Shield AI有接觸，但涉及洽談中業務，仍不便公開說明。

至於明年勇鷹號高教機進入收尾階段，營收是否會下滑？曹進平指出，在敵情威脅下戰機出勤率會增加，包括自有機種維修、保養與大修（MRO）業務，此外，不排除積極投入無人機標案，同時會銜接電力島等業務，再加上民用業務，「雖然明年營收無法百分之百填補，但會有很大挹注。」

勇鷹號高教機預定2026年全數交機給空軍，漢翔將轉型自有機種維保、民用業務拓展等方向，全力彌補高教機結案後的營收空窗。（攝影／鄭國強）

漢翔並展示兩大營運亮點，第一大亮點為打造全臺最大電力島，預計於2026年7月上線啟用。

另一亮點為在2日與美國Vantor Technologies正式簽署「Raptor Guide軟體整合與授權分銷協議」，取得無人機定位技術授權，並瞄準更高價值的系統整合與調校。

至於財報表現部分，曹進平指出，上半年因高教機延遲罰款及美元匯率陡降影響，營收獲利動能趨緩，同時第3季財務表現美元自貶勢回升，以及國防及民用業務成長動能，營收季增8%，EPS亦較上季呈由負0.24元，轉正為0.21元。

漢翔第3季財務表現美元自貶勢回升，以及國防及民用業務成長動能，營收季增8%。（圖片來源／漢翔）

漢翔並展望三大業績發展。首先，針對軍業市場展望，因應台海緊張局勢，政府持續推動國防自主，並積極發展無人機、無人艇產業。行政院在2026年國防支出高達近5500億，加計特別預算整體規模將近6200億。

布局無人機與反無人機系統，鎖定綠能、衛星、火箭新商機

曹進平強調，將配合國防自主政策，布局自有機種（註：IDF經國號戰機）性能與戰力提升整合技術，並透過工合計畫引進F-16相關關鍵技術。至於勇鷹高教機交機進度尚未緩解，稍有延遲。

漢翔取得美國Vantor無人機定位技術授權，切入無人機市場成營運亮點之一。（圖片來源／漢翔）

在反無人機部分，漢翔將以優異航電能量，整合國內業者自主研發無人機反制系統，用於偵測、識別、追蹤，和反制非法或敵對的無人機，保護關鍵基礎設施、軍事基地、機場等重要區域免受無人機的潛在威脅。除國內市場外，也將爭取日本與歐洲等市場。

有關第二大塊民業部分，漢翔指出，會擴大商務機機身段業務，爭取商用客機組裝業務，布局系統件、熱塑複材件等。未來也會擴大鍛鑄件及組合件業務，朝整合上下游產業鏈發展。

在第三大塊的科服領域，已能源、軌道、太空衛星、綜合飛航服務等業務，會再全力拓展發電廠、儲能如智慧型微電網系統/電力島，綠能如離岸風電變電站等能源系統，以及擴大衛星、火箭結構體等太空業，拓展軌道與虛實整合智慧模擬業務。

(原始連結)





